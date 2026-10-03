La Cofradía del Bonito del Norte de Colindres nombra Cofrade de Honor a Poty

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, asiste al VII Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres. - GOBIERNO DE CANTABRIA

COLINDRES 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Javier Castillo 'Poty' ha sido nombrado este sábado nuevo Cofrade de Honor de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, mientras que el cocinero David Pérez ha sido distinguido como Embajador del bonito del norte.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que sus nombramientos se deben a su contribución a la promoción de este producto y de la gastronomía cántabra.

Además, ha informado de que la Cofradía incorpora siete nuevos miembros, seis adultos y un bebe.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha participado en el VII Gran Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, ha reivindicado el apoyo del Ejecutivo al sector pesquero y a la industria transformadora como una "apuesta estratégica" para la comunidad autónoma.

Además, ha destacado su contribución a la identidad, la economía y el desarrollo social de Cantabria, y ha puesto en valor el trabajo de pescadores, conserveras, trabajadores de puertos, lonjas y familias vinculadas durante generaciones al mar, así como la labor de las cofradías en la promoción de los productos y tradiciones regionales.

"Hoy celebramos el bonito, pero sobre todo celebramos a las mujeres y hombres que hacen posible que esta tradición siga viva y continúe siendo una fuente de orgullo para toda Cantabria", ha resaltado Urrutia, que ha añadido que este producto es "símbolo de Cantabria", que "nos identifica dentro y fuera de España y que lleva el nombre de nuestra tierra a miles de hogares".

En este contexto, la titular de Presidencia ha asegurado que el sector pesquero representa tradición, experiencia e innovación y ha subrayado su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos "sin renunciar a la excelencia que distingue a los productos del mar de Cantabria".

"Por eso, en el Gobierno de Cantabria tenemos claro que apoyar al sector pesquero y a la industria transformadora no es solo una obligación, sino una apuesta estratégica", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado las líneas de apoyo del Ejecutivo autonómico destinadas a la modernización de las empresas conserveras, a los barcos pesqueros, a la promoción de la calidad alimentaria y a la mejora de la competitividad del sector.

Urrutia también ha reconocido en su discurso las dificultades a las que se enfrenta actualmente la actividad pesquera, derivadas, entre otros factores, al incremento de los costes y a la necesidad de realizar jornadas más amplias para garantizar las capturas.

Frente a ello, ha señalado la profesionalidad con la que pescadores y empresas afrontan estos retos actuales y su compromiso con la calidad.

La consejera ha reafirmado la voluntad del Gobierno "de seguir trabajando de la mano del sector para garantizar su futuro, buscando el equilibrio entre la actividad económica, la rentabilidad de las empresas y la sostenibilidad de los recursos marinos".

PAPEL DE LAS COFRADÍAS.

Por otra parte, Urrutia ha valorado el papel que desempeñan las cofradías en la defensa y promoción de los productos de Cantabria y en la conservación de las tradiciones vinculadas al mar y a la gastronomía.

En este sentido, ha recordado que en mayo todas las cofradías de Cantabria recibieron el Premio Beato de Liébana 2025, en la categoría de Entendimiento y Convivencia, como reconocimiento a su labor de promoción de los alimentos y tradiciones culinarias de la comunidad.

En concreto, Urrutia ha agradecido a los integrantes de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres su dedicación y su esfuerzo, y ha señalado que supone "un orgullo" para la comunidad contar con personas que "defienden lo nuestro, que enarbolan lo que nos une y que dedican su tiempo libre a dar a conocer nuestros productos no solo en Cantabria sino más allá de nuestras fronteras".

En su intervención, la consejera de Presidencia ha felicitado a todos los protagonistas y personas distinguidas en este VII Gran Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, y ha tenido unas palabras especiales para las seis rederas de Colindres, reconocidas como Cofrades de Mérito.

Por último, ha instado a todos los galardonados a llevar el bonito del norte "no solo en la solapa, sino también en el corazón".