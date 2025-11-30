La Cofradía de Pescadores de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales celebra a su patrón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de San Andrés y San Pedro de Castro Urdiales ha celebrado este domingo a su patrón, San Andres, con una serie de actos en los que ha participado la consejera de Pesca, María Jesús Susinos.

La jornada ha comenzado con la tradicional procesión terrestre, en la que se ha rendido homenaje a la figura del santo y a la vinculación histórica del municipio con la actividad pesquera, ha informado el Gobierno.

A continuación, la consejera ha asistido a la misa solemne, celebrada en honor a San Andrés, con la presencia de representantes de la Cofradía, de la Corporación municipal, marineros y numerosos vecinos.

Durante el acto, Susinos ha puesto en valor "el esfuerzo diario de los profesionales del mar" y ha destacado la importancia de la cofradía castreña como "referente de la pesca artesanal y del mantenimiento de unas tradiciones que forman parte esencial de la identidad de Cantabria".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector pesquero, la mejora de las infraestructuras portuarias y el impulso al relevo generacional en la actividad.

Han asistido también el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, la directora general de Puertos, María Tejerina, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Andrés y San Pedro De Castro Urdiales, Ignacio Ibáñez.

La Cofradía de Pescadores de San Andrés y San Pedro, una de las más antiguas y representativas de la región, celebra cada 30 de noviembre esta festividad que reúne a marineros, familias y autoridades en un acto que combina tradición, cultura marítima y reconocimiento al trabajo en el mar.