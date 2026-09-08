Colas de expectación para el estreno de Faro Santander: "Es espectacular"

El arco de Faro Santanter y las filas para entrar en él en su estreno para el público. - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una cola permanente de más de medio centenar de personas ha marcado este martes la jornada de apertura al público de Faro Santander, donde sus primeros visitantes han destacado que el centro de arte es "espectacular", al elogiar tanto su contenido expositivo como las vistas panorámicas a la bahía desde su terraza superior.

Bajo el arco del edificio, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola, una empleada sale cada ciertos minutos para decir a quienes guardan fila que "si tienen entrada pueden pasar". Es el primer día y los que reservaron su entrada gratuita por internet pueden acceder nada más llegar. Para el resto, la institución ha reservado un cupo que pasadas las 14.00 horas parece no agotarse.

Entre quienes aguardan hay perfiles de todo tipo. Pablo se ha sumado a la fila sin saber que la entrada era gratuita, aunque habría pagado, a pesar de que desconoce el contenido de la muestra. A su lado, Rafa ha optado por dar media vuelta, ya que ha pasado por el lugar para curiosear, pero la longitud de la cola le ha hecho posponer su estreno para otro día.

Por el contrario, María Antonia e Isabel entrarán por la cola rápida. Reservaron las entradas hace dos semanas y están "encantadas" con lo que les espera dentro, ya que han estudiado a través de la página web los contenidos, entre los que han destacado la obra de Frida Kahlo, que forma parte de la Colección Gelman.

De la puerta oeste ha salido Mayca con una sonrisa. Afuera esperaba su pareja, José, a quien ha contado que le "ha encantado, pero en una hora y media es imposible verlo todo con tranquilidad y apreciándolo", así que volverá el viernes "y otra vez cuando vuelvan mis hijos". Además, ha subido a la terraza, un sitio "espectacular y único", ha afirmado.

Para esta santanderina, hoy "había demasiada gente y muchas filas", sobre todo para vivir la experiencia de realidad virtual 'Antes de Faro', ubicada en la instalación digital Cubo.

Por su parte, la experiencia ha superado las expectativas de Carme y Adolfo: "Ha sido mejor de lo que esperábamos", han dicho. "Lo espectacular es la zona del Cubo, que me ha encantado", ha añadido ella, quien ha echado en falta "un poco de información" acerca de esta experiencia inmersiva porque "vas a ciegas". Asimismo, a esta profesora de educación infantil le ha parecido "muy interesante" el área educativa.

Como parte de su experiencia, han pasado por la cafetería y han gastado unos 14 euros en dos pinchos de tortilla, una caña y una Coca-Cola y ha disfrutado de unas vistas "espectaculares", han valorado.

Ellos no han hecho cola ya que entraron con entrada reservada en el primer turno, a las 10.00 horas, y han pasado casi cuatro horas en el edificio. De hecho, han salido tan contentos que han decidido hacerse miembros del pase anual Faro+ para volver "en función de la exposición".

En cuanto a la movilidad reducida, Antonio y Nati han afirmado que en el interior "todo es muy cómodo". Ella anda con bastón y su experiencia ha sido "muy buena, a pesar de toda la gente que había". Este matrimonio ha venido sin entradas, ha hecho 10 minutos de cola y ha pasado hora y media dentro, hasta que un simulacro de incendio les ha sorprendido en la segunda planta.

A pesar de la interrupción, Nati ha definido el centro de arte como "una auténtica maravilla, una preciosidad" mientras Antonio ha destacado la sección 'Llamita', que invita a imaginar y crear obras propias. Para él, "vale la pena todo", tanto para ver las obras de arte como el edificio y la terraza, que es "una auténtica preciosidad", ha afirmado.