Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio convocan el fin de semana dos marchas contra la "falsa transición verde"

Cartel de la marcha que sale de Astillero. - COLECTIVOS VECINALES EN DEFENSA DEL TERRITORIO

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han convocado este fin de semana, el sábado y domingo, dos marchas para luchar contra la "falsa transición verde".

En un comunicado, la organización ha explicado que la del sábado, 3 de octubre, será en protesta contra el polígono eólico Bustatur en el sur de Cantabria, y el domingo, día 4, tendrá lugar en Astillero, ante los proyectos de baterías "Bess" en tramitación en Cantabria.

Con estas marchas, los colectivos pretenden seguir sensibilizando a la población sobre el terreno "con ejemplos concretos del expolio de los territorios, la estafa económica y los ecocidios ambientales que implica este modelo de falsa transición verde".

En este sentido, han subrayado que estos "megaproyectos" suponen una continua "transacción económica" al servicio de grandes empresas, "con la complicidad de las administraciones públicas con sus autorizaciones y resoluciones favorables injustificadas".

En relación a las plantas de baterías "Bess", han informado de que, por ahora, conocen siete proyectos en tramitación en Valdeolea (Bess Mataporquera); Castro Urdiales (Bess Elcano); Camargo (Bess Camarreal); dos en Astillero (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero), y dos en Ruesga y Solórzano (Bess Cantabria 1 y Bess Solórzano).

En este sentido, ha detallado que dos de ellos, Bess Cantabria 1 y Bess Astillero se encuentran en periodo de alegaciones y de recurso de alzada, respectivamente, mientras que Bess Mataporquera ha finalizado estos días su periodo de alegaciones.

Por otro lado, el sábado llevarán a cabo una primera marcha en el sur de Cantabria, para recorrer el área donde se pretende instalar el polígono eólico Bustatur, uno de los ocho proyectos planificados en la actualidad en esta zona.

De esta forma, para este sábado, 3 de octubre, los colectivos han establecido como punto de encuentro en el sur de Cantabria el lavadero público de Villanueva de las Rozas, desde donde saldrán a las 10.30 horas, en una marcha que se prevé que tenga una duración de dos horas, bajo el lema 'Marcha contra el polígono eólico Bustatur'.

Para el domingo, han convocado a toda la sociedad a sumarse a una segunda ruta familiar de unos seis kilómetros de recorrido, bajo el lema "Marcha no Bess Astillero, Mataporquera y Solórzano" que saldrá, de nuevo a las 10.30 horas, desde el parking del polígono de Morero, junto a la segunda rotonda, en Astillero.