Colectivos vecinales, Son Gigantes y STOP macro-eólicas denuncian que el PROT es "discriminatorio e inaceptable"

Cartel de la marcha convocada para este domingo - COLECTIVOS

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macro-eólicas Sur de Cantabria han denunciado que el nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) elaborado por el Gobierno autonómico (PP) es "discriminatorio e inaceptable", ya que "divide el territorio y responde a intereses políticos y económicos".

Así lo han aseverado en un comunicado con el que han querido responder a las "lamentables" declaraciones realizadas tanto por el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), como por el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, a los que han acusado de buscar "desmovilizar y dividir a los movimientos sociales contrarios a los polígonos eólicos industriales proyectados en Cantabria".

De este modo, han asegurado que mientras el consejero "pide a los colectivos movilizados que confíen", estos "observan con indignación que los informes ambientales", tanto favorables como desfavorables, relativos a los polígonos eólicos "no siguen criterio técnico alguno".

En esta línea, han denunciado que responden "claramente" a motivos políticos y los han considerado "un mero trámite para revestir de legitimidad todo un atropello y destrozo", puesto que "no responden a criterios serios y rigurosos de protección y conservación de la biodiversidad, los entornos naturales ni del patrimonio histórico, cultural y socioeconómico de las zonas afectadas", han sostenido.

Según estas agrupaciones, los proyectos responderían "en gran medida a intereses económicos del sector energético y financiero", y han apuntado a la participación de grandes empresas energéticas y de actores del ámbito bancario y de inversión.

Por ello, han afirmado que el PROT planteado "es un plan discriminatorio lleno de irregularidades", al fijar determinados territorios en los que permitir la implantación de polígonos eólicos, que han calificado como "expolios y ecocidios"-- mientras establece otros espacios como zonas de exclusión eólica.

Y en este sentido, los colectivos también han denunciado que "los valores con los se dice querer proteger en gran parte de Cantabria, son, como mínimo, equivalentes en las zonas que se pretende entregar al expolio que plantean con este PROT".

Frente a lo que han opinado "falsos criterios técnicos", a juicio de estas agrupaciones el objetivo "real" es "electoralista", ya que las zonas de exclusión "coinciden con áreas más pobladas y con mayor capacidad de organización, protesta y presión social".

Asimismo, han incidido en que se han llevado a cabo numerosas movilizaciones, manifestaciones, marchas, notas de prensa y denuncias judiciales en distintos puntos del territorio afectado durante los últimos años, y han señalado haber sufrido "en algunas ocasiones presiones políticas y empresariales".

ACUERDO CONTRA SEIS EÓLICOS

Por otra parte, los colectivos han lamentado que en los últimos días el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, ha continuado "en la misma línea que Roberto Media, incurriendo en agravio comparativo, discriminación e insulto a la inteligencia al proponer exclusivamente un acuerdo contra seis proyectos de polígonos eólicos --Fuente Pico, Moncubo, Las Mazas, Sierra de Sel, Astillero I y II -- y un almacenamiento de baterías situados precisamente en zonas cercanas a grandes núcleos de población".

Este acuerdo fue debatido el pasado lunes en el Pleno del Parlamento en forma de moción y salió adelante con los votos de PRC, PSOE, Vox y la abstención del PP. Lo han considerado "una nueva muestra del carácter electoralista de la propuesta".

Según han destacado, Hernando aludía "a la importancia de preservar determinadas áreas protegidas por la Red Natura 2000", algo que ha generado "indignación" entre estas agrupaciones. "Esta postura es una enorme hipocresía".

Así, han señalado el "ecocidio en la Sierra del Escudo", donde han denunciado los impactos derivados de la construcción --ya prácticamente finalizada-- del polígono eólico El Escudo, promovido por la empresa Iberdrola.

Por último, los colectivos han advertido de lo que denominan "estafa económica asociada a estos proyectos", que bajo el argumento "del desarrollo del medio rural permitirían la entrada de fondos de inversión que especulan con el territorio donde vive la población local".

Como ejemplo, han señalado el caso del polígono eólico de Cañoneras, en el municipio de Soba, donde "tras dieciocho años desde su implantación el municipio sigue siendo el más pobre de Cantabria y no se ha fijado población", han asegurado.

MARCHA

En este marco, los colectivos han convocado para este domingo, 15 de marzo, una marcha al aerogenerador experimental Cotío-Vestas, bajo el lema 'No al sacrificio de Campoo-Los Valles'. La salida tendrá lugar a las 10.30 horas desde la iglesia de Celada Marlantes.

Desde la organización se ofrece la posibilidad de compartir coche desde Reinosa para facilitar la asistencia, para lo que pide que aquellas personas interesadas en ello escriban al correo colectivosvecinales@gmail.com. Asimismo, recomienda llevar agua, calzado cómodo y ropa de abrigo.

Por otra parte, han anunciado que seguirán impulsando movilizaciones y denuncias públicas, y apelando a la ayuda mutua, la empatía y la solidaridad entre los distintos territorios de Cantabria.