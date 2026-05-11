El Colegio de Economistas sitúa en el 2,1% el techo de crecimiento para la economía de Cantabria en 2026

Presentación del barómetro macroeconómico de Cantabria - COLEGIO DE ECONOMISTAS

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La economía cántabra cerrará este año con un crecimiento de entre el 1,6% y el 2,1%, un ritmo que sitúa a la región a escasas décimas del promedio nacional.

Así lo constata el IV informe 'Economía de Cantabria: cierre de 2025 y previsión para 2026', elaborado de forma conjunta por el Colegio de Economistas de Cantabria y el Consejo General de Economistas. La presentación de este barómetro económico ha tenido lugar este lunes durante la celebración del Foro SER Cantabria.

El documento subraya que este avance se apoya en fortalezas sólidas, como la contención de la deuda pública y una tasa de desempleo inferior al promedio estatal. Sin embargo, el análisis también alerta sobre los principales frenos de la economía cántabra, marcados por la escasa capacidad para atraer inversión extranjera y el déficit estructural en innovación.

Para revertir esta situación, los economistas proponen optimizar los recursos internos mediante la alianza operativa entre el Puerto de Santander y la Zona Franca, además de impulsar la industria cultural como motor de la economía del conocimiento.

El estudio insta a capitalizar la recta final de los fondos europeos Next Generation y subraya la urgencia de afianzar un nuevo patrón de crecimiento apoyado en la productividad y la retención de talento. Asimismo, los analistas condicionan el cumplimiento de estas estimaciones a factores globales: cualquier repunte de la inestabilidad geopolítica o encarecimiento de la energía recortaría el techo de crecimiento regional hasta dejarlo en un 1,2%.

FINANZAS PÚBLICAS Y CREACIÓN DE EMPRESAS

El balance del ejercicio 2025 muestra el mantenimiento de la deuda autonómica en el 17,2% del Producto Interior Bruto, lo que supone el cuarto periodo anual consecutivo de descensos.

Respecto al empleo, la tasa de paro se situó en el 6,77% al término del cuarto trimestre, frente a la media estatal del 9,93%. Este dato se acompaña de una tasa de ocupación del 51,26%.

En el ámbito corporativo, el tejido productivo regional registra índices de confianza superiores al promedio español. Durante este periodo, se constituyeron 970 nuevas sociedades mercantiles, lo que representa un incremento interanual del 8,1%.

Inversión extranjera y brecha en innovación Cantabria ocupa actualmente la novena posición en el Índice de Competitividad de las Comunidades Autónomas. Los autores del estudio vinculan este puesto a varios desajustes en el tejido productivo regional, destacando especialmente la dificultad para captar capital foráneo.

De hecho, la comunidad apenas atrajo el 1,23% del total de la inversión extranjera directa recibida en España durante 2025. Los indicadores industriales operan en esta misma línea. El índice de producción fabril se situó en 82,46 puntos, a notable distancia de los 95,63 que marca la media estatal.

La estadística de investigación y desarrollo (I+D) refleja un escenario similar, ya que el esfuerzo inversor se ha estancado en el 0,96% del PIB cántabro frente al 1,50% nacional.

Los economistas señalan directamente a la falta de financiación por parte del sector privado como el principal obstáculo para la modernización tecnológica de la región.

ANÁLISIS SECTORIAL Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Una lectura minuciosa por ramas de actividad revela una contracción aguda del entorno rural. El censo de productores de leche mermó un 33,64% en apenas cinco años. En paralelo, los técnicos alertan de la temporalidad laboral. El 47% del tejido de empresas cántabro opera en el sector servicios, lo que satura de contratos la franja veraniega de julio y agosto. Demográficamente, Cantabria anotó un repunte poblacional del 0,5%. La llegada de ciudadanos extranjeros es el único factor que logra camuflar el envejecimiento nativo.

En cuanto al sector inmobiliario, la firma de compraventas residenciales cayó un 6,1%, mientras que los precios de los inmuebles se encarecieron un 13,6% hasta el pasado diciembre.

EL PUERTO Y LA CULTURA, MOTORES ECONÓMICOS

Para revertir esta situación, el informe propone optimizar los recursos internos. Una de las sugerencias pasa por la integración comercial de la Autoridad Portuaria de Santander y la Zona Franca. Coordinar ambas entidades arrojaría al tablero logístico internacional un foco de alta atracción, provisto de suelo y exenciones fiscales útiles para asentar nuevas fábricas. La segunda gran herramienta de cambio mira hacia las humanidades.

Las estadísticas vinculan la actividad cultural con el avance de la economía del conocimiento. Equipamientos de próxima apertura, como Faro Santander, la Colección Lafuente o el Museo de Prehistoria y Arqueología, asumen aquí un rol puramente económico: sirven de gancho para retener talento cualificado e inducir la innovación tecnológica.

La presentación técnica del barómetro ha corrido a cargo de Salvador Marín Hernández, director del Servicio de Estudios del Consejo General, quien ha destacado que Cantabria debe afrontar tres retos clave para su crecimiento: "corregir el déficit de apertura al capital exterior, transformar el conocimiento en patentes y aumentar el tamaño medio de las empresas". Según Marín, ganar dimensión empresarial es un paso imprescindible para "retener el talento joven" y mejorar el atractivo de la comunidad.

El acto ha contado con la presencia de Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General, que ha subrayado que, ante un entorno de incertidumbre donde las variables tradicionales son insuficientes, este tipo de informes son "más necesarios que nunca". Según Vázquez, el barómetro aporta "escenarios y anticipación de riesgos" para que las autoridades y empresas cuenten con herramientas de decisión "más afinadas" frente a retos como la digitalización o la transición energética.

También ha participado en el evento Fernando García Andrés, presidente de los economistas de Cantabria, quien ha señalado que, aunque la región tiene "empresas capaces y talento", mejorar la competitividad requiere una estrategia clara a largo plazo centrada en la productividad, por ser el factor que determina "la calidad del empleo y el bienestar de nuestra sociedad".

La celebración del Foro SER Cantabria ha aglutinado a una amplia representación del arco político, empresarial y universitario autonómico.

Han intercambiado impresiones Enrique Conde Tolosa, presidente de CEOE-CEPYME Cantabria; Ángel Pedraja Terán, consejero delegado de SODERCAN; Natalia Alciturri Fernández, CEO de Semicrol; y Marcos Fernández Gutiérrez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. Salvador Marín ha completado el plantel de expertos.

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha puesto el punto final a las intervenciones de la mañana. Durante la clausura, ha señalado que el reto prioritario es "corregir el déficit histórico en I+D+i" y ha destacado que la financiación pública ha escalado hasta los 93 millones de euros (un 2,37% del presupuesto regional). Agüeros ha subrayado que este esfuerzo técnico busca que el tejido empresarial incremente su inversión para "lograr la convergencia con la media nacional" en innovación.