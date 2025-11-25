El Colegio de Farmacéuticos nombra a Rita de la Plaza presidenta de Honor: "Me llena de orgullo y de responsabilidad" - YULIA IGNATOVA

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria ha celebrado este sábado la Festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Farmacia, con un acto institucional en el Hotel Real de Santander, al que asistieron autoridades, profesionales del sector y representantes institucionales, y en el que se reconoció a la expresidenta de la entidad colegial, Rita de la Plaza, como presidenta de Honor.

De la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos y presidenta del COF Cantabria entre 2018 y 2024, afirmó que recibir este reconocimiento "me llena de orgullo, pero también de responsabilidad. La responsabilidad de seguir construyendo la farmacia del presente y del futuro. Porque si algo he aprendido en todos estos años es que debemos trabajar siempre para que la farmacia siga siendo ese lugar de encuentro, de ciencia y de conciencia, como tan bien expresaba el lema del Día del Farmacéutico de este año".

La jornada también acogió un homenaje a los colegiados y colegiadas que cumplen 25 y 50 años de trayectoria profesional, y la bienvenida oficial a los nuevos colegiados, en un ambiente de reconocimiento, unión y orgullo profesional.

Durante el evento, la presidenta del Colegio, María García del Hierro, agradeció el apoyo institucional y el compromiso de todos los profesionales, y felicitó especialmente a De la Plaza. "Es un nombramiento muy merecido, porque Rita siempre ha llevado a Cantabria en el corazón y ha dejado una huella imborrable en este Colegio".

Además, afirmó que el "compromiso" del COF con la sociedad continúa. "Sabemos que los retos que vienen son grandes: innovación asistencial, humanización, digitalización, nuevos servicios profesionales... Y como siempre, seguimos a disposición de las autoridades sanitarias para trabajar juntos con lealtad institucional y vocación de servicio", señaló.

El acto contó también con la participación del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien destacó el valor esencial de la red de farmacias en todo el territorio, señalando que su labor social es "especialmente visible en las zonas rurales, donde se convierten en espacios de cuidado, orientación y humanidad para muchas personas". Casares también reconoció a los farmacéuticos como "una pieza clave e imprescindible del sistema sanitario".

Participaron igualmente María Isabel Priede, directora general de Farmacia de la Consejería de Salud, en representación de la presidenta del Gobierno de Cantabria, que se refirió a las colaboraciones que se realizan con el Colegio, como el Programa de optimización de la adherencia al tratamiento farmacoterapéutico mediante sistemas personalizados de dosificación (SPD) en municipios en riesgo de despoblamiento con el fin de revertir el declive demográfico; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que se encargó de cerrar el acto.