El Colegio La Salle de Santander rinde homenaje a José Hierro por el Día del Libro

Acto de homenaje del Colegio La Salle a José Hierro con motivo del Día del Libro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio La Salle de Santander ha celebrado esta mañana un acto de homenaje al poeta José Hierro coincidiendo con la conmemoración del Día del Libro, en el que ha participado la alcaldesa, Gema Igual.

El evento ha tenido lugar en las instalaciones del centro, ubicado en la calle José Hierro -antigua Camilo Alonso Vega-, en un gesto que refuerza el vínculo de la ciudad con el poeta, ha subrayado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El homenaje ha incluido una semblanza biográfica de Hierro a cargo de alumnos de 1º de ESO, así como un recital poético con la lectura de la obra 'Las nubes' por parte de estudiantes de 6º de Primaria, acompañado de ilustraciones en vivo realizadas por alumnado del centro.

Además de la alcaldesa, en el acto han estado presentes el equipo directivo y docente del centro y sus alumnos, así como Marián Hierro, hija del poeta; y la concejala de Educación y Cultura, Noemí Méndez.

La regidora ha subrayado la importancia de la lectura y la cultura, especialmente en una jornada como la de hoy, y ha puesto en valor la figura de José Hierro como uno de los grandes referentes de la literatura española del siglo XX.

"Hablar de José Hierro es hablar de uno de los grandes poetas de nuestro país, pero también de una persona profundamente unida a Santander", ha señalado.

En este sentido, la regidora ha incidido en la estrecha relación del poeta con la ciudad, donde vivió parte de su juventud y encontró inspiración para su obra, en la que aparecen reflejados el mar, la bahía y el paisaje de la capital cántabra.

Asimismo, ha repasado los reconocimientos que la ciudad ha dedicado al autor, como su nombramiento como Hijo Adoptivo de Santander y Poeta de Cantabria en 1982, la Medalla de Oro de la Ciudad en 1999 o la escultura en su honor junto a la bahía, además de su descanso en el Panteón de Personas Ilustres de Ciriego desde 2003.

"Si algo demuestra este acto es que el mejor homenaje a un poeta no está solo en los reconocimientos institucionales, sino en seguir leyéndole, en acercar su obra a los jóvenes y en descubrir que sus palabras siguen emocionándonos hoy", ha añadido Igual.

Finalmente, se ha referido al legado de José Hierro y al valor de la palabra. "Nos enseñó que la palabra puede ser refugio, memoria, verdad y esperanza", ha concluido.

Por su parte, la hija del poeta ha dirigido unas palabras a los alumnos, a quienes ha animado a acercarse a la poesía desde la reflexión y la curiosidad.

Y ha recordado una frase de su padre, quien solía decir que "la poesía no es fácil". Sin embargo, ha subrayado que, con tiempo y atención, "puede llegar a emocionar y a formar parte de la vida de quienes se detienen a comprenderla".