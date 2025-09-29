Colindres decreta luto oficial hasta el jueves por la muerte del portero de su club de fútbol

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Colindres ha decretado luto oficial hasta este próximo jueves, 2 de octubre, por la muerte del portero del club de fútbol de la localidad, Raúl Ramírez, de 19 años, este lunes en el Hospital Valdecilla, donde estaba ingresado en estado crítico desde el sábado tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario durante el partido frente al Revilla.

Durante estos tres días, las banderas de los edificios y lugares públicos del municipio ondearán a media asta, conforme a la medida acordada por unanimidad en una reunión de la Junta de Portavoces, ha publicado el Consistorio en redes sociales, a través de las cuales han transmitido "toda la fuerza y ánimo" de este pueblo a la familia del futobólista y a la de su club.

Se ha decidido así porque el joven deportista, aunque natural de Santoña, defendía los colores de un club de Colindres, a lo que se suma que el fatal incidente tuvo lugar durante la disputa de un partido oficial.

Tras lo sucedido, los vecinos han estado pendientes de la evolución de los acontecimientos hasta recibir una noticia que "nadie esperábamos", ha expresado a esta agencia el alcalde, Javier Incera.

La Real Federación Cántabra de Fútbol también ha decretado tres días de luto y ha anunciado además que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen el fin de semana.