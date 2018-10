'La comedia de las mentiras', con Pepón Nieto y María Barranco, recala el Palacio de Festivales

Publicado 21/10/2018 19:48:27 CET

Habrá dos funciones, una el viernes 26 y otra el sábado 27, ambas a las 20.30 horas en la Sala Pereda

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los actores Pepón Nieto, Paco Tous, María Barranco y Angy Fernández llevarán esta semana al Palacio de Festivales 'La comedia de las mentiras', de Pep Antón Gómez y Sergi Pompermayer, con dos funciones, una el viernes, 26 de octubre, y otra el sábado.

La obra es una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Mixtolobo y Pentación Espectáculos y lleva la acción a Atenas.

Allí, dos hermanos, Hipólita y Leónidas, están enamorados. Ella de un joven llamado Tíndaro, él de una joven llamada Gimnasia, que, sin embargo, es flautista.

Pero ni Tíndaro ni Gimnasia son las parejas que el padre de Hipólita y Leónidas, un avaro recalcitrante, comerciante de vinos, paños y liras, desea para sus hijos.

Actualmente, se encuentra de viaje de negocios y ha dejado a cargo de la casa a su hermana Cántara, la tía solterona que lleva más de cuarenta años esperando a Filemón, su amor de juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió.

Hipólita quiere fugarse con Tíndaro, no sin antes conseguir la dote que su padre se niega a pagar. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.

Leónidas también quiere fugarse con Gimnasia porque un tal Degollus, general macedonio, la ha comprado para su uso y disfrute, y pretende llevársela. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.

Calidoro, esclavo para todo, que ha cuidado y ha visto crecer a los dos hermanos, se ve obligado a ayudarlos. ¿Cómo? Mintiendo.

Mientras tanto, Cántara, después de tantos años de abstinencia, se echa el mundo por montera y se enamora de un jovencito llamado Titinio, que en realidad no se llama Titinio, porque Titinio miente. Y aparece Degollus, que tampoco resulta ser quien dice ser, porque, claro, él también miente.

"Mentiras todas ellas urdidas para que la sangre no llegue al río y triunfe el amor. Ah, y para que Calidoro, pobre, no acabe recibiendo los palos como siempre. Aunque, ya se sabe que, siendo esclavo, no va a ser fácil", explica el Palacio de Festivales.

Las dos funciones, la del viernes y la del sábado, serán ambas a las 20.30 horas en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. La duración es de 110 minutos sin descanso.

Completan la nómina de actores Raúl Jiménez, José Troncoso y Marta Guerras.