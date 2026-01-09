Los comerciantes cántabros afrontan sin altas expectativas la rebajas y con la vista puesta en el verano

Imagen de comercios.- Archivo - Eduardo Briones - Europa Press

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes de Cantabria no tienen "altas expectativas" en la campaña de rebajas, que se inició este pasado 7 de enero y se prolongará hasta el día 31 de marzo, tras un comienzo "frío" respecto a las ventas, "como cabía esperar", mientras que afrontan "con más ilusión" el periodo de verano.

Así lo ha trasladado el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), Gonzalo Cayón, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado que la venta en Navidad fue "similar" a la de años anteriores, pero "peor" que lo inicialmente previsto, al haber habido varios días en los que ha hecho muy mal tiempo.

Según ha explicado, como ha sucedido en años anteriores con motivo de la liberalización de las fechas de los periodos de rebajas, en Navidad ya hubo descuentos, por lo que el efecto de compra en la campaña de rebajas de enero es "menor" que hace una década. Así, aunque en los primeros días hay "cierto movimiento", sobre todo en el sector textil, luego "se va apaciguando".

Al respecto, ha indicado que la campaña de rebajas de enero ha arrancado con descuentos del 30-40%, si bien a medida que avance y los productos empiecen a escasear, especialmente en el sector textil, estos alcanzarán el 50-60%.

Asimismo, el secretario general de COERCAN ha apuntado que en los últimos años la venta online ha afectado tanto a pequeños minoristas, sobre todo en el caso del sector textil, si bien disponer de una plataforma online es en muchas ocasiones "inasumible" para el pequeño comercio.

BALANCE DE 2025 Y RETOS DE 2026

Cayón también ha hecho balance de 2025 sobre las ventas en los pequeños y grandes comercios de Cantabria, que se sitúa entre las comunidades donde más han ascendido.

Ha manifestado que el resultado fue "más o menos satisfactorio", como han "acreditado" diferentes sectores, si bien ha apuntado que dicho resultado es "un poco engañoso" dado que la mayor factura de los comercios también se debe a que los precios de los productos se han encarecido.

Mientras que de cara a 2026, ha señalado que los comercios tienen la vista puesta en el verano, cuando se produce el mayor número de ventas por la llegada de turistas a Cantabria, especialmente en aquellas localidades más turísticas, donde el comercio también funciona "bastante bien" en los meses de junio y septiembre, y en Semana Santa.