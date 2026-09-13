Comercio alerta de un fraude por WhastApp en el que delincuentes se hacen pasar por familiares y amigos y piden dinero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha alertado de una nueva modalidad de fraude que afecta a usuarios de WhatsApp y en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por familiares, amigos o personas de confianza para solicitar dinero con carácter urgente.

En un comunicado, ha explicado que, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se han producido determinados incidentes que están relacionados con la explotación de vulnerabilidades ya corregidas en versiones antiguas del sistema operativo iOS y de WhatsApp, por lo que se recomienda especialmente a los usuarios de dispositivos iPhone comprobar que tanto el sistema operativo como la aplicación de mensajería están actualizados.

La particularidad de este fraude, ha detallado, es que la petición de dinero puede llegar desde una cuenta legítima de WhatsApp de una persona conocida, previamente comprometida por los delincuentes.

De esta manera, la víctima puede no encontrarse ante un número desconocido, un enlace sospechoso o un mensaje que presente las señales habituales de una estafa.

Así, los ciberdelincuentes aprovechan la confianza existente con la persona suplantada y suelen plantear situaciones supuestamente urgentes que requieren realizar una transferencia de dinero de manera inmediata.

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha advertido de que, precisamente, el hecho de que el mensaje proceda de una conversación habitual puede hacer que este tipo de fraude resulte especialmente difícil de detectar.

SEÑALES DE ALERTA

Ha especificado que entre las principales señales de alerta se encuentran las peticiones inesperadas de dinero, especialmente cuando se acompañan de una solicitud de transferencia inmediata; la negativa o imposibilidad de mantener una conversación telefónica; explicaciones poco claras o incoherentes sobre el motivo del pago, o la indicación de una cuenta bancaria desconocida o diferente de la utilizada habitualmente.

Ante cualquiera de estas circunstancias, la recomendación es no realizar ninguna transferencia sin comprobar previamente la identidad de la persona que solicita el dinero.

"Cuando recibimos una petición de dinero de un familiar o de un amigo, la confianza puede hacer que actuemos de manera impulsiva, especialmente si se nos transmite que existe una situación urgente", han señalado desde Comercio y Consumo, departamento que ha insistido que "es fundamental detenerse unos minutos y comprobar la petición mediante una llamada telefónica o cualquier otro canal independiente antes de efectuar el pago".

ATAQUES QUE PUEDEN PRODUCIRSE SIN INTERACCIÓN

Algunos de los incidentes relacionados con esta campaña --ha continuado-- han sido calificados por los especialistas como ataques 'zero-click' o de 'cero interacción', en los que, en determinadas circunstancias, el usuario no necesita pulsar un enlace, descargar manualmente un archivo ni facilitar códigos de verificación para que se produzca el compromiso de la cuenta.

Al respecto, el Gobierno cántabro ha señalado que las investigaciones realizadas en Europa han relacionado estos casos con la explotación encadenada de vulnerabilidades que ya han sido corregidas por Apple y WhatsApp.

Por ello, mantener actualizados, tanto el sistema operativo del dispositivo como las aplicaciones instaladas, constituye una de las principales medidas de protección.

En el caso de que un usuario sospeche que su cuenta de WhatsApp puede haber sido comprometida, la Dirección General de Comercio y Consumo recomienda avisar inmediatamente a familiares, amigos y otros contactos mediante una llamada, SMS o correo electrónico para evitar que puedan realizar pagos o facilitar información personal a los delincuentes.

También revisar los dispositivos vinculados a la cuenta y cerrar cualquier sesión que no sea reconocida; actualizar el sistema operativo del teléfono y la aplicación WhatsApp a las últimas versiones disponibles; activar la verificación en dos pasos; conservar capturas de pantalla y cualquier otra evidencia relacionada con el incidente.

Y si se ha producido un perjuicio económico, contactar cuanto antes con la entidad bancaria para comunicar lo sucedido y presentar la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

PREVENCIÓN

El Gobierno de Cantabria ha insistido en que las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes evolucionan constantemente y que la prevención resulta fundamental para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa.

En este sentido, aconseja mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados, utilizar las medidas de seguridad disponibles y desconfiar especialmente de aquellas comunicaciones que traten de generar urgencia, miedo o presión para tomar una decisión inmediata.

La recomendación es especialmente importante cuando se trata de solicitudes económicas, ya que, aunque el mensaje proceda aparentemente de una persona conocida, nunca debe darse por auténtica una petición de dinero sin verificarla previamente por un canal independiente.

"Ante una solicitud económica inesperada, la mejor defensa es algo tan sencillo como parar y comprobar. Una llamada de teléfono de unos segundos puede evitar una transferencia que después resulte muy difícil de recuperar", han subrayado desde Comercio y Consumo.