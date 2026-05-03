Comercio elabora una guía sobre recomendaciones a la hora de comprar un móvil nuevo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha elaborado una guía para usuarios y consumidores sobre recomendaciones y aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un dispositivo móvil nuevo.

En este sentido, indica la importancia de tener en cuenta aspectos como el precio, las prestaciones o el modelo con el fin de adaptarlo a las necesidades de cada uno.

Así, para la Consejería de Comercio, "lo primero y más importante" es el presupuesto, por lo que es recomendable fijar un tope de dinero "para no caer en la tentación de gastar un poco más por tener mejores prestaciones que no se necesitan".

También recomienda pensar en el uso, ya que, en caso de un uso intensivo, como utilizarlo para el trabajo o para jugar a juegos, es necesario un procesador más potente. Por el contrario, si se necesita para sacar fotos o grabar vídeos de alta calidad, será necesario un móvil que destaque por la calidad de la cámara. Si se va a hacer un uso normal, cualquier móvil de gama media se adaptará.

CÁMARA

La cámara es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, por lo que recomienda un equilibrio entre buena luz, estabilidad y procesamiento y no fijarse solo en los megapíxeles, ya que lo importante es que el sensor y los píxeles sean grandes, porque así entra más luz y las fotos salen más claras. También recomienda una buena apertura (como f/1.8 o menor) y estabilización, para evitar fotos movidas.

Si tiene varias lentes, permitirá hacer fotos más amplias o desde más cerca sin perder calidad. De igual modo, existen móviles con modos nocturnos y con HDR, que hacen que las imágenes se vean más naturales.

Para hacer una comparación más completa, hay que mirar fotos de ejemplo antes de tomar la decisión de compra.

PANTALLA Y OTROS

La pantalla es otro factor que influye en la calidad de la imagen y en el tamaño del teléfono. En caso de que querer tener una buena pantalla, hay que fijarse en que tenga buena resolución, full HD o más, y un panel de calidad como OLED o AMOLED, con colores vivos y negros profundos. También importa el brillo máximo, para que se vea bien al sol.

El uso que se le vaya a dar también influye en el tamaño. Por ejemplo, para ver vídeos o jugar a juegos, recomienda adquirir uno con una pantalla más grande.

Otro elemento que marca la diferencia es el almacenamiento. Elegir un móvil con poco almacenamiento "supone un error en la mayoría de los casos", dice Comercio. Hoy en día 64 gigabytes suelen quedarse cortas, por lo que, para grabar vídeos, sacar fotos y descargar aplicaciones, propone un móvil con mínimo 128 gigabytes de almacenamiento. Algunos permiten ampliar su capacidad con tarjeta microSD.

También importa la RAM, la memoria que usa el móvil para mantener abiertas las aplicaciones y hacer que todo funcione fluido. Cuanta más RAM, mejor podrá el teléfono manejar varias tareas a la vez. Para un uso básico, con 4 o 6 gigabytes es suficiente, pero si se busca un mejor rendimiento en juegos o tener muchas aplicaciones abiertas, recomienda 8 gigabytes o más.

En cuanto al procesador, la guía apuesta por un móvil que tenga uno potente y eficiente, ya que influye en la velocidad, el consumo de batería y el buen funcionamiento de las aplicaciones y los juegos. Los procesadores más nuevos suelen rendir mejor, pero si solo se usa el móvil para cosas básicas, no es recomendable el más potente. En caso de utilizar el móvil para juegos, editar vídeos o que dure varios años, es recomendable un móvil de gama media-alta o alta.

También, incide en la batería, su capacidad, la potencia de carga y si el cargador viene incluido en la caja o no. La capacidad de la batería se mide en miliamperios hora (mAh) y cuantos más tenga, más dura, pero también depende de otros factores como la pantalla y del procesador. Existen muchos móviles con carga rápida, una característica útil para recargarla en poco tiempo. También es recomendable comprobar si el móvil cuenta con carga inalámbrica.

Por último, hay que tener en cuenta el software que se adapta mejor a lo que el usuario necesita. La mayoría de los dispositivos operan con Android o iOS (Apple), por lo que hay que fijarse en cuál recibe más actualizaciones de seguridad y del sistema durante varios años porque eso mantiene el móvil protegido y con un buen funcionamiento durante más tiempo. También hay que considerar un sistema limpio, sin demasiadas aplicaciones preinstaladas, para que sea ágil y no se ralentice.