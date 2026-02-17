Comercio y hostelería de Laredo y Colindres apagarán las luces el día 24 para reivindicar su valor

Pequeño comercio - EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comercio y la hostelería de Laredo y Colindres se unirán el martes 24 de febrero en una acción conjunta sin precedentes en la que apagarán las luces de sus negocios de forma simbólica a las 19.00 horas para reinvidicarse y mostrar una realidad que quieren evitar: "un pueblo sin sus tiendas, bares y servicios es un pueblo sin alma".

De este modo, dan comienzo a una campaña junto con la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Colindres, APYMECO, con la que pretenden poner en valor el comercio y la hostelería local.

"¿Te imaginas nuestras calles apagadas, tristes y sin vida? Nosotros tampoco queremos que eso pase", señalan. "Las persianas levantadas dan luz, seguridad, empleo y alegría a nuestros barrios. Tu decisión de cada día, dónde compras y dónde consumes, es lo que nos mantiene vivos", subrayan.

Por eso, invitan a secundar este apagón y a acudir, a las 20.00 horas, al encendido de velas y la lectura simultánea de un manifiesto que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Laredo y en la Plaza de la Esperanza de Colindres.