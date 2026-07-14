Comienza la construcción de las piscinas de Ruente, que serán una realidad en primavera de 2027

Buruaga pone la primera piedra de las piscinas de Ruente. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la construcción de las piscinas recreativas de Ruente, que son las primeras de la comarca, han comenzado este martes y la previsión es que sean una realidad en primavera de 2027.

Con una inversión de casi 850.000 euros de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, las instalaciones se van a ejecutar en una parcela de 1.045 metros cuadrados, emplazada junto al Ayuntamiento y la pista deportiva, en el centro de Ruente.

Contarán con una piscina para adultos (de 20 por 12,50 metros y una profundidad de entre 1,2 y 1,5 metros), otra infantil circular de cinco metros de diámetro y tres vestuarios (femenino, masculino y accesible).

Además, los trabajos se completarán con la instalación de varios puntos de luz y del cierre exterior, y con una pequeña intervención en la carretera autonómica CA-180 para posibilitar el acceso de vehículos.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha colocado la primera piedra de las nuevas piscinas junto al alcalde de Ruente, Jaime Villegas, ha destacado que esta actuación supone "un antes y un después" para los 5.000 vecinos de la comarca.

Se trata, ha explicado, de unas instalaciones "modernas, accesibles, seguras, energéticamente eficientes", diseñadas de una forma "muy cuidadosa" para no romper el entorno e integrarse en el paisaje.

Además, ha señalado que ofrecerán un espacio de convivencia, de encuentro y de identidad colectiva, y tendrán un "impacto positivo" en la hostelería y la actividad económica.

Buruaga ha subrayado que este proyecto pone en valor la política territorial del Ejecutivo de trabajar "codo con codo" con todos los ayuntamientos, en especial con municipios en riesgo de despoblamiento, para ofrecer oportunidades económicas, sociales y culturales, acceso a los mejores servicios y "calidad de vida".

Así, ha hecho referencia a algunas de las medidas que se han puesto en marcha en esta legislatura para dinamizar la Cantabria rural, como la fiscalidad diferencia, la modificación de la ley para poder construir viviendas unifamiliares en suelo rústico, el apoyo a los emprendedores, autónomos y ganaderos o las inversiones que se están destinando a los municipios.

RESIDENCIA EN UCIEDA Y CUBIERTA DE LA PISTA

Durante su intervención, la presidenta ha avanzado que "muy pronto" concluirán también las obras de la "mini residencia" en la Casa de la Venta de la localidad de Ucieda de Abajo, justo a la iglesia.

Se trata de una actuación de casi 400.000 euros que va a servir para dar hogar a cuatro personas mayores con problemas de aislamiento, de soledad o dificultades para mantener una vida autónoma.

Esta actuación ha contado con 384.000 euros de los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) para la rehabilitación y el equipamiento de este espacio, y, tras solicitar una prórroga, el plazo de ejecución finaliza en julio, han indicado fuentes de la Consejería de Inclusión Social a Europa Press, en las que han apuntado que las plazas aún no se han adjudicado y derivan de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Buruaga también ha inaugurado la cubierta de la pista polideportiva, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros y está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística Saja-Nansa.

La nueva cubierta, dotada de iluminación, permite el uso de este espacio en condiciones de mal tiempo y de ausencia de luz, así como el desarrollo de otro tipo de actividades como ferias o conciertos.

La líder del Ejecutivo ha subrayado el "esfuerzo inversor sin precedentes" que el Gobierno viene realizando en este Ayuntamiento en los últimos tres años.

Así, al listado de inversiones por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte por valor de 1,5 millones de euros, entre las que se encuentra también la nueva oficina de turismo, ha sumado los más de 500.000 euros que Fomento ha destinado a la renovación de las antiguas escuelas de Ucieda, la mejora de viales y la puesta a punto de la estación depuradora de Barcenillas, y los 200.000 euros aportados por la Consejería de Ganadería para potenciar la red de caminos rurales y promover acciones preventivas en los montes.

Por otro lado, en materia de servicios sociales, se ha referido al nuevo equipamiento del centro comunitario Consuelo Berges, en Ucieda de Arriba.

Por su parte, el regidor ha agradecido la implicación de la presidenta para hacer realidad una obra que va a generar oportunidades, crecimiento y bienestar a toda la comarca.

Buruaga y Villegas han estado acompañados por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río; el director general de Turismo, José Luis López; los alcaldes de Cabuérniga, María Rosa Fernández; Mazcuerras, Francisco Javier Camino, y Los Tojos, Belén Ceballos, y el autor del proyecto, Sergio Abad.

En el transcurso del acto, las autoridades han enterrado una cápsula que simboliza la primera piedra de las obras y en la que han introducido diferentes objetos. Concretamente, la presidenta ha metido los planos del proyecto y el alcalde de Ruente, los periódicos del día.