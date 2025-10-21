Comienza el Encuentro de Historia de Cantabria en el Parlamento para acercar las últimas investigaciones a la sociedad - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC) han iniciado el IV Encuentro de Historia de Cantabria con el que acercarán a la sociedad las últimas contribuciones de los investigadores sobre las diferentes etapas históricas de la comunidad autónoma.

La ponencia de apertura ha girado sobre la Prehistoria, la producción de textos históricos y la antropología social con la ponencia de la catedrática de Prehistoria de la UC, Ana Belén Marín Arroyo, 'El conocimiento de la Cantabria prehistórica: nuevos avances en las últimas dos décadas'.

En el acto de inauguración, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José Gonzáles Revuelta, ha recordado que las jornadas se recuperaron en 2024 tras un paréntesis de veinte años, y ha destacado el compromiso de ambas instituciones con la investigación y la difusión del patrimonio histórico regional, en unas jornadas que consolidan un espacio de encuentro entre el mundo académico y la ciudadanía.

"Queremos que desde el Parlamento se proyecte el máximo interés por los estudios históricos sobre Cantabria, mostrando que su conocimiento resulta atractivo no solo para los especialistas, sino también para un público más amplio, nacional e internacional", ha señalado González Revuelta.

Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Rebeca Saavedra, se ha mostrado satisfecha por la respuesta recibida, "lo que demuestra la vitalidad de este ámbito historiográfico" y "permite vislumbrar a una nueva generación de historiadores, son un futuro para la profesión y que demuestra que, aunque de una forma lenta y a veces muy costosa, se ha ido progresivamente produciendo un recambio generacional".

El Encuentro, dirigido por la catedrática Susana Guijarro, continuará este miércoles con la profesora titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UC, Virginia Cuñat Ciscar, que hablará de la 'Escritura en Cantabria: Circuitos de producción y conservación'.

Por su parte, el catedrático de Antropología Social de la UC, Eloy Gómez Pellón, analizará el jueves 'La necesidad de la cohesión territorial para la revitalización del medio rural de Cantabria'.

En cuanto a las comunicaciones, se profundiza sobre el conocimiento de diferentes etapas de la historia de Cantabria: desde la Prehistoria, la época Romana o los siglos XVII y XVIII, hasta los tiempos "más cercanos" como la Guerra Civil, la Postgerra, el Régimen Franquista, la Transición, el papel de UCD o el 'cantabrismo', como corriente historiográfica.

Por otro lado, la editorial de la UC, junto con el Parlamento de Cantabria, publicará un monográfico con las 17 ponencias que se expusieron la edición pasada.

El IV Encuentro se puede seguir en directo a través de la web del Parlamento (www.parlamento-cantabria.es) y sus redes sociales. Al término de cada una de las mesas se abrirá un debate.