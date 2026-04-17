Comienza la negociación del nuevo convenio para MARE, que plantea extender la recogida a los sábados

Reunión de la dirección de la empresa pública MARE y del comité, a la que ha asistido también el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media - GOBIERNO

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la empresa pública MARE -adscrita a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria- y el comité han firmado este viernes el acta de constitución de la mesa para negociar el próximo convenio colectivo tras 15 años con el actual caducado. Entre las aspiraciones de la entidad para el nuevo documento se encuentra la de ampliar el servicio de recogida de basuras a los sábados, días en los que en la actualidad no se presta.

Por su parte, el comité (formado por SIEP, CCOO y UGT) solicitará la jubilación anticipada, una estructura organizativa acorde a las actividades que se desarrollan en la actualidad y a los nuevos servicios que se van a implantar, y la equiparación de los salarios y del número de horas a trabajar.

Y es que en la actualidad hay "disparidad" tanto en los horarios como en los sueldos entre personas que realizan el mismo trabajo, como el comité destaca que reflejó la auditoría de los años 2019 y 2020.

Respecto a la ampliación de la recogida a los sábados, los representantes de la plantilla están dispuestos a negociarla pese a que en la actualidad no trabajan los fines de semana, como ha indicado el presidente del comité, Antonio Nates.

"Otra cosa será llegar a acuerdo o no, pero no nos queda otra más que negociarla porque si no la empresa supongo que la aplique, independientemente de que luego lo llevemos al juzgado", ha explicado en declaraciones a los medios tras el acto de apertura de la comisión negociadora, al que también ha acudido el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, para alentar a ambas partes a que lleguen a un acuerdo.

Desde el comité se han mostrado "bastante esperanzados" con poder cerrar un nuevo convenio, toda vez que el actual se acordó a finales de 2008, se publicó en 2019 y tenía vigencia hasta 2011.

Como ha indicado Nates, ya se intentó renovarlo en otras legislaturas pero "se diluyó rápido". "Pensamos que ahora es la buena, intentaremos negociar de buena fe", ha trasladado.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente ha indicado que en los últimos meses se ha trabajado con la consejerías de Hacienda y de Presidencia para marcar "los máximos" a los que podría llegar el convenio. Al hilo, se adoptó un acuerdo en el Consejo de Gobierno que autoriza hasta medio millón de euros de incremento en el gasto en personal, con la vista puesta en esa negociación con la plantilla.

Media aspira a abordar cuestiones como los nuevos servicios a prestar, que se abordarán "desde dentro de la empresa, sin externalizarlo" e implicarán la contratación de personal, y la ampliación de la recogida a los sábados, así como una serie de cuestiones que "los trabajadores ya conocen y que necesitamos claramente implementar".

El consejero ha deseado tener cerrado el convenio "en los próximos meses", antes de que termine la legislatura, tras varios intentos a los largo de estos 15 años en los que "al final acababa metido en un cajón". "Nosotros estamos con la clara disposición de que se pueda llegar a un acuerdo" para dar "seguridad" y "garantías" a los trabajadores, ha sentenciado.