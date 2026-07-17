Comienza la Semana Grande 2026 con un chupinazo multitudinario

Chupinazo de la Semama Grande 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Grande de Santander 2026 ha comenzado esta tarde-noche con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón principal del Ayuntamiento a cargo de la alcaldesa, Gema Igual.

Igual ha animado a santanderinos y visitantes a "disfrutar al máximo" con las actividades programadas, y también ha hecho un llamamiento para celebrar las fiestas con "responsabilidad y respeto".

Ante una multitud congregada en la Plaza del Ayuntamiento y en las calles aledañas, representantes de las peñas Los Hijos de Julio y Alme-jillón --que cumplen su décimo aniversario, respectivamente-- han dado el pregón antes del chupinazo, en un acto que ha culminado con el lanzamiento de fuegos artificiales.

Así se ha dado comienzo a 10 días de programación festiva que ya ha empezado esta mañana con la apertura de las casetas de la Feria de Día y el mercado marinero, y ha continuado esta tarde con el desfile de los peñistas, en el que han participado más de 3.500 personas, o la exposición de las Gigantillas en el hall del Ayuntamiento.

Los conciertos gratuitos de la Plaza Porticada --Escenario Porticada-- también arrancan esta noche, con La Noche de Los 40 Classic y DJ Nano, un recital de música pop y urbana del momento.

De esta forma, se abre una programación festiva que incluye cientos de propuestas culturales, lúdicas y de ocio, con música en diferentes ubicaciones de la ciudad, fiestas y solidaridad con las peñas, eventos deportivos, gastronomía, actividades infantiles, actuaciones de baile, la feria taurina, fuegos artificiales en la segunda playa del Sardinero, el Circo Quimera, o las ferias en el parking de los Campos de Sport.

Toda la programación estará disponible igualmente en formato digital a través de la web www.semanagrande.santander.es/programacion/ y en los QR integrados en diferentes tótems situados por la ciudad.

También se podrá seguir toda la programación y las actividades del día a día en las redes sociales de la Concejalía de Dinamización Social en la cuenta @santanderfestejos en Instagram, Facebook y Tiktok.