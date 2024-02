Comienza la Vaca Gigante, que puede seguirse en directo en YouTube

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La X edición de la prueba internacional de surf la 'Vaca Gigante' ha comenzado a disputarse a las 12.00 horas en su lugar habitual del parque de Las Canteras, en Cueto (Santander), finalmente con 23 participantes, que competirán hasta las 18.00 horas por alzarse con el primer puesto. Todo el desarrollo de la prueba ya puede seguirse en directo a través de YouTube.

Con una previsión de olas que pueden superar los seis metros y un clima favorable, el espectáculo parece asegurado, y para quienes no puedan desplazarse a los acantilados de Cueto donde rompe la ola, la organización ha preparado un streaming en directo que está disponible en YouTube a través del canal del Club ObsessionA2.

Por otra parte, ya se conoce la lista del total de 23 surfistas confirmados para la X edición de La Vaca Gigante, así como la distribución de las mangas con las que saltarán al agua para enfrentarse entre sí.

Los resultados estarán también disponibles en tiempo real a través de la página web del evento, pudiendo así seguir el desarrollo de las mangas a lo largo del día.

En la Manga 1 están Nano Riego (CAN) Nicolás García (CAN), Jorge Martínez(CAN), Yeray García (CNY), Shannon Marie Quirk (USA) y Pilou Ducalme (FRA); en la 2, Miguel Gutierrez (CAN), Luis García (CAN), Sergio García (CAN), Indar Unanue (EUK), Nic Lamb (USA) y Laura Coviella (CNY); y en la 3, Óscar Gómez (CAN), Juan Merodio, (CAN) Asier Puntiveiro (CAN), Ricardo Cruzado (PER) y Joan Mercadal (BAL).

En triales participan Triales Ajan Olavarri (CAN), Diego Torre (FRA), Antonin De Soultrait (FRA), Pierre Rollet (FRA), Pete Luigi Pichichero (ITA/USA) y Tomas Lacerda (POR).

La Vaca Gigante 2024 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Cantabria Infinita y Año Jubilar Lebaniego 23-24, entre otras entidades y empresas.