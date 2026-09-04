Comienzan las fiestas patronales de Ampuero 'Virgen Niña' con el chupinazo y la lectura del pregón

Archivo - Autoridades en el chupinazo de las fiestas de Ampuero de 2024. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

AMPUERO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas patronales de Ampuero 'Virgen Niña' han comenzado este viernes con el desfile de las peñas y charangas, desde el monumento del encierro hasta el Ayuntamiento, el chupinazo y la lectura del pregón.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha asistido a estos actos para acompañar a vecinos y visitantes en uno de los actos más emblemáticos y esperados del municipio.

Además del chupinazo a las 20.00 horas, ha tenido lugar la lectura del pregón, a cargo de Claudia Maza Carrera y canto del himno, desde el balcón del Consistorio, a lo que ha seguido la tradicional Eucaristía en honor a la Virgen Niña.

El consejero también ha podido disfrutar de la Procesión de las Antorchas, con la participación del Grupo de Pandereteras 'Virgen Niña de Ampuero' y 'Banda Municipal de Ramales'.

Además, ha tenido lugar el 'Canto en honor a la Virgen Niña' a cargo de Jon Beaskoetxea Pérez, también desde el balcón.

Durante su visita, Media ha compartido con representantes de la corporación municipal y numerosos ciudadanos el inicio oficial de unas celebraciones que congregan cada año a miles de personas y que constituyen una de las principales expresiones del patrimonio cultural y festivo de Cantabria.

El consejero ha destacado la importancia de mantener y promover las tradiciones que contribuyen a reforzar la identidad de los municipios cántabros y a dinamizar su actividad social y económica.

Asimismo, ha subrayado el papel de las fiestas populares como "espacios de encuentro, convivencia y cohesión entre generaciones".

Finalmente, en un comunicado, ha recordado que las celebraciones se prolongarán hasta el martes, 8 de septiembre, Día de la Virgen Niña, patrona de Ampuero, y durante esos días se sucederán diferentes actividades para todos los públicos y los tradicionales encierros.