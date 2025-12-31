Comillas mantiene la ruta literaria de los libros de 'Puerto Escondido' en 2026

Renovación de la ruta literaria de los libros de 'Puerto Escondido' en Comillas - AYUNTAMIENTO

COMILLAS, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Comillas ha anunciado la renovación del compromiso para mantener la ruta literaria 'Puerto Escondido' en 2026.

Se trata de una propuesta basada en los libros de María Oruña que combina cultura, patrimonio y ocio, que supone una manera diferente de dar a conocer el municipio y tiene por objetivo desestacionalizar el sector.

Y es que esta actividad busca dinamizar el turismo fuera de la temporada estival, al tiempo que se invita a vecinos y visitantes a descubrir Comillas desde otra perspectiva, vinculada a la literatura y a los escenarios reales que inspiraron la conocida y exitosa saga de la escritora gallega.

La ruta recorre varios enclaves del municipio que aparecen en las novelas y sitúa a Comillas como "escenario vivo" de un relato que atrae a lectores de diferentes puntos de España.

En concreto, a lo largo de este 2025 esta iniciativa ha registrado 136 personas participantes en grupos de unas diez personas.

La alcaldesa, María Teresa Noceda Llano, ha destacado que es una "buena propuesta" ya que "refuerza un modelo de turismo cultural y respetuoso, capaz de generar movimiento económico durante todo el año y de atraer a perfiles de visitantes interesados en profundizar en el entorno que visitan".

Por su parte, el concejal de Turismo, Julián Rozas, ha señalado que la ruta literaria se ha convertido en "un recurso importante para diversificar la oferta", ya que ayuda a desestacionalizar y posiciona a Comillas en circuitos culturales "de gran interés". Nuestra intención es seguir mejorándola y sumando propuestas", ha indicado.