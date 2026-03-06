Comillas tendrá tren turístico estival: costará 3,5 euros y parará en el Palacio de Sobrellano

Archivo - Palacio de Sobrellano de Comillas - MIGUEL ANGEL DE ARRIBA - Archivo

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Comillas prevé contar con un tren turístico en verano, para que recorra la localidad entre los meses de junio y septiembre, y durante dos años prorrogables hasta un máximo de cuatro. El billete del viaje costará 3,5 euros y tendrá parada obligatoria en el Palacio de Sobrellano.

Se desprende así de un anuncio del Ayuntamiento para licitar la adjudicación de licencia de ocupación temporal de la vía pública para la explotación del servicio en el municipio.

Mediante procedimiento abierto se autorizará el uso común especial de la vía pública por el tren turístico durante dos años, prorrogables por otros dos.

El servicio funcionará, como mínimo, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, pero podrá ampliarse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

El canon mínimo anual será de 22.240 euros, mejorable al alza y exento de IVA, y el billete tendrá un precio de 3,50 euros por viaje, según la resolución municipal consultada por esta agencia.

De acuerdo con el plano del pliego de prescripciones técnicas, el tren tendrá parada obligatoria en la calle Marqués de Comillas (frente al Palacio de Sobrellano) y parada opcional en la confluencia Manuel Noriega-La Moría.

Las ofertas solo podrán presentarse por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público durante un plazo de 30 días hábiles.

A la hora de adjudicar la licencia, se tendrá en cuenta el canon ofrecido y diseño del vehículo, entre otras cuestiones.