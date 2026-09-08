El comité de empresa del Gobierno sigue su segundo día de encierro al no recibir respuesta escrita a sus peticiones - CCOO

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria prosigue este martes con su segundo día de encierro de protesta en la sede gubernamental de la calle Peña Herbosa, tras no recibir respuesta por escrito a sus peticiones de la Consejería de Presidencia.

Los sindicatos que representan al personal laboral del Gobierno de Cantabria (2.000 trabajadores) han informado que en el primer día de encierro, este lunes 7 a primera hora de la mañana, "ha habido diversos momentos en los que se intuía una posible salida que permitiera unas garantías mínimas en la reanudación de una negociación".

De todos modos, el órgano sindical ha señalado que la negociación "sigue sin la confianza necesaria porque siempre ha parecido que el Gobierno estaba poniendo excusas constantes con el fin de no culminar con la firma de un convenio colectivo tan necesario como deseado".

"Ayer todo han sido despropósitos y con una idea clara, que abandonáramos el encierro, pretendiendo que saliéramos para no dejarnos entrar, no permitiendo que entrara comida o impidieron el acceso a una delegada del comité de empresa en la sede", han indicado en un comunicado.

Los sindicatos han insistido en que desde el Ejecutivo "cerraron las puertas a la prensa y se produjo una visita a la sala por parte de la Administración, en la que llegaron a decirnos que podíamos comunicarnos, mientras a seguridad le daban otras indicaciones".

Además, han informado que a las 15.30 horas "se acercaron a ver si abandonábamos y cuando les indicamos que era necesario llegar a un entendimiento, logramos negociar la entrada de comida y la posibilidad de bajar a atender a los medios de comunicación".

"Parecía que se lograría que nos trasladaran respuesta a nuestras peticiones por escrito pero se arrepintieron pronto", han añadido los sindicatos, que consideran que en la Administración regional "son incapaces de constatar una disponibilidad presupuestaria para esta negociación; nos robaron la partida presupuestaria de 2023, 2024, 2025 y va camino de que desaparezca la de 2026 porque por lo que ve que hay que recaudar para otros".

Finalmente, el órgano sindical ha reprochado a la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que "no apuesta por su personal laboral mientras da discursos vacíos de lo mucho que valora nuestro servicio público; mentira y palabras huecas como se ha demostrado de nuevo cuando a las 20.00 nos avisaron que el edificio cierra a las 22.00 horas y tenemos que encargar la cena y avisar a nuestras familias".