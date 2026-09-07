El comité del Gobierno de Cantabria inicia un encierro para forzar la negociación de un nuevo convenio - COMITÉ DE EMPRESA

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del comité de empresa del personal laboral del Gobierno de Cantabria han iniciado este lunes, día 7, un encierro de protesta en la sede del Ejecutivo autonómico en Peña Herbosa para forzar la negociación de un nuevo convenio colectivo que no se actualiza desde hace 16 años.

El órgano sindical, que representa a 2.000 trabajadores, han decidido la medida de presión tras una reunión extraordinaria en la que han trasladado su propuesta para desbloquear la negociación a la Consejería de Presidencia sin descartar más medidas de presión.

Así lo ha informado hoy en un comunicado el comité de empresa, que ha manifestado su intención de mantener el encierro "hasta que se persone" la consejera, Isabel Urrutia, a quien también han hecho llegar la petición de una partida presupuestaria en el Anteproyecto de Presupuestos de Cantabria "tras tres años de pérdidas económicas" del personal laboral.

Los sindicatos denuncian "la falta de ejecución" de las partidas destinadas al convenio colectivo y que "mientras las mejoras laborales pasan de largo para el personal laboral, se han llegado a acuerdos con el de Sanidad, Educación y Justica".

"La legislatura política se acaba y la única consejería que no ha sido capaz de mejorar las condiciones laborales es la de Presidencia", ha criticado el órgano sindical, que ha subrayado que los trabajadores "siguen esperando en un clima laboral que está crispado. Y hablamos de personas con escasos salarios y para quienes ahora proponen incluso retrocesos laborales".

Los sindicatos han enfatizado que "hoy la consejera de Presidencia tiene la oportunidad de mostrar una voluntad negociadora que está puesta en duda", y están a la espera de que responda a su petición.