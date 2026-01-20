El comité de ICT denuncia un ERE "injustificado" con el que la empresa pretende despedir a 20 trabajadores

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de ICT (Industrias Cántabras de Torneado), situada en el polígono industrial de Trascueto, ha denunciado que la dirección de la fábrica le ha planteado un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que afectaría a 20 trabajadores en una plantilla de aproximadamente 120, y que a juicio de la representación sindical está "totalmente injustificado" en una compañía que, "hasta el momento y salvo excepciones, ha presentado beneficios".

El presidente del comité, Álvaro Martínez (CCOO), ha trasladado que es un ERE "injustificado y desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta que, salvo excepciones, ha obtenido beneficios en los últimos ejercicios y que la propia dirección ha reconocido que hay previsión de trabajo de cara al futuro y que está buscando nichos de mercado en el sector armamentístico o en el de las bicis eléctricas".

Y ha añadido que la situación actual responde a una bajada "puntual" de producción que "no puede resolverse mediante despidos definitivos".

Por eso, en la primera reunión de la mesa negociadora, el comité ha planteado como alternativa un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), al entender que es "la mejor herramienta" para afrontar un contexto temporal de menor actividad sin destruir empleo ni debilitar la estructura productiva de ICT.

Como ha indicado CCOO, ICT es una compañía de capital familiar, propiedad, entre otros, de Alberto Gómez Otero, presidente de Pymetal, la patronal del metal de Cantabria y encargado de la negociación del convenio del sector.

Esta empresa se dedica al mecanizado y torneado de precisión, con una larga trayectoria en el tejido industrial cántabro y una fuerte vinculación al sector de la automoción. Cuenta también con una planta productiva en Rumanía, Deyco, factoría a la que se deriva parte de la carga de trabajo de Cantabria y que, para la representación sindical, "podría ser la responsable del ERE que ahora se plantea aquí".

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE PLANTILLA

Y es que el comité ha subrayado que ICT ya ejecutó 11 despidos el pasado mes de agosto, "lo que evidencia una estrategia continuada de reducción de plantilla. La incertidumbre que tenemos es total porque nos tememos que el motivo que esconden es que se quieren llevar la producción a Rumania, donde los costes laborales y la mano de obra es más barata", ha sentenciado.

Tras las asambleas de trabajadores celebradas este lunes, donde se ha informado de la situación a la plantilla, se ha acordado iniciar movilizaciones con un paro el día 29 de enero de una hora por cada turno.

Martínez ha incidido en que "no se puede despedir a 20 personas cuando la empresa reconoce que habrá trabajo en los próximos años y cuando existen alternativas para mantener el empleo. Por eso vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para frenar este ERE", ha concluido.