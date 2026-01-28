El Comité de ICT desconvoca los paros previstos para el jueves tras alcanzar un preacuerdo para el ERE

Archivo - Industria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de ICT (Industrias Cántabras de Torneado), situada en el polígono industrial de Trascueto (Camargo), ha desconvocado los paros de una hora por turno previstos para este jueves, 29 de enero, tras alcanzar el martes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) un preacuerdo con la empresa para ejecutar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado.

Así lo ha anunciado este miércoles en un comunicado, en el que ha explicado que, tras la "negativa tajante" de la empresa de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el Comité de Empresa (CCOO y UGT) ha negociado "las mejores condiciones posibles" para la ejecución del ERE para 20 trabajadores planteado por la empresa.

Hoy, el Comité de Empresa ha convocado tres asambleas, una por turno, para explicar el contenido del preacuerdo a las 120 personas que conforman aproximadamente la plantilla de ICT y someterlo a votación.