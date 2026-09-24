El comité de MARE reclama medidas para "un servicio eficaz" en los puntos limpios y avanzar en el convenio colectivo

Archivo - Punto limpio de MARE - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de MARE, integrado por los sindicatos SIEP, CCOO, USO y UGT, ha expresado su preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores de los puntos limpios y ha reclamado medidas que permitan garantizar unas condiciones laborales adecuadas y una correcta y "eficaz" prestación del servicio público, para lo que ha urgido a avanzar un convenio colectivo "que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE".

En un comunicado, el comité de la empresa pública del Gobierno de Cantabria considera "especialmente preocupante" la falta de personal en los puntos limpios, una situación que obliga a los trabajadores a desplazarse a distintos centros de la Comunidad Autónoma para evitar su cierre, ha indicado.

A su vez, ha indicado que estos desplazamientos provocan que los centros de procedencia queden en ocasiones con plantillas "bajo mínimos", como consecuencia de una dotación de personal "que no cubre las necesidades del servicio".

A esta situación se suma el perjuicio que supone para los trabajadores "tener que asumir personalmente y sin compensación" el tiempo empleado en los desplazamientos cuando deben prestar servicio en un centro de trabajo habitual. El comité considera que esta circunstancia repercute directamente en la concilación de la vida familiar y laboral.

Asimismo, los trabajadores reivindican un horario que facilite dicha concilación y que, al mismo tiempo, permita adelantar la apertura de los puntos limpios, mejorando así la atención a los usuarios.

Según el comité de empresa, son numerosos los ciudadanos que acuden a primera hora y permanecen en las inmediaciones de los centros a la espera de su apertura, por lo que considera necesario adaptar los horarios a las necesidades reales de los usuarios y del propio servicio.

Otro de los problemas que se viene produciendo es la insuficiencia de contenedores y/o los retrasos en su retirada, lo que en determinadas ocasiones impide a los usuarios realizar correctamente sus descargas.

"Esta situación genera protestas y conflictos que los/as trabajadores/as deben afrontar directamente, pese a no disponer de los medios necesarios para resolverlos", ha especificado.

También considera "imprescindible" que todos los puntos limpios dispongan de los medios, herramientas y recursos necesarios para desarrollar su actividad con normalidad. "No resulta adecuado depender de herramientas o medios itinerantes que deben compartirse entre distintos centros y que impiden disponer de ellos de forma permanente cuando son necesarios".

El comité ha recordado que el convenio colectivo en vigor data de diciembre de 2008 y ha afirmado que los problemas que afectan a los distintos colectivos de trabajadores "no han sido abordados de manera suficiente a lo largo de las diferentes legislaturas".

En la actualidad, la mesa de negociación del convenio ya está constituida y por ello, los sindicatos reclaman a la Dirección de MARE que "agilice la negociación y avance en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que afectan a la plantilla".

El comité ha señalado que una parte importante de estas cuestiones debe abordarse mediante la negociación colectiva, por lo que considera urgente avanzar en la negociación de un nuevo convenio "que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE".

En este sentido, el Comité reitera su disposición a trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, al mismo tiempo, garantizar una prestación adecuada y eficaz del servicio público a la ciudadanía.