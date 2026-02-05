El comité de la SRECD avisa de paros, huelga y posible demanda judicial si no se negocia un convenio colectivo

Rueda de prensa del comité de empresa de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD). - EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) ha advertido que si no hay un "cambio de rumbo" en la "nefasta" gestión de personal de la empresa pública y no se responde a las demandas de la plantilla --entre 160 y 180 trabajadores--, iniciarán una serie de medidas de protesta, entre las que se valorará presentar una demanda judicial y convocar paros parciales en marzo y una jornada de huelga general en abril.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa el presidente del comité de empresa, Rodolfo Higuera, que ha explicado que, entre las principales reivindicaciones, se encuentran la negociación de un convenio colectivo único que incluya una relación de puestos de trabajo, así como la regulación de las vacantes, los procesos selectivos de personal y la resolución de la ofertas de empleo público.

Según ha denunciado, "existe una escasez de personal que se resuelve con contrataciones en fraude de ley y con la externalización de servicios". A su juicio, la empresa necesitaría sacar a oferta pública "como mínimo" 30 puestos de trabajo, que en la actualidad ocupan interinos.

En este punto, ha indicado que desde 2022, que fue la única ocasión que se publicó una estabilización de puestos de trabajo extraordinaria, no ha habido ninguna oferta de empleo, "salvo los puestos de alta dirección", por lo que la estructura básica "se ha ido degradando cada vez más", con la "encadenación de contratos temporales" e "interinidades improcedentes" entre los "fraudes habituales".

El órgano sindical (UGT y CCOO) de la empresa pública del Gobierno de Cantabria ha criticado la "falta total" de negociación, pese a que el pasado 6 de noviembre, tras las movilizaciones anunciadas por el comité, el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, "se comprometió a implicarse personalmente en las negociaciones y establecer un calendario de reuniones en las que dar respuesta a esas reivindicaciones".

Higuera ha lamentado que desde entonces no han sido convocados para dar respuesta a estas reclamaciones, ni tampoco tienen noticia de que se haya iniciado la negociación del convenio conectivo o la relación de puestos de trabajo.

Incluso ha señalado que, según han trasladado los trabajadores, durante estos tres meses han seguido "aumentando las desigualdades" en la empresa y están "preocupados" por el "desmantelamiento que se estaba realizando con la amortización de plazas o la externalización de funciones que son propias de la plantilla".

De esta forma, la Asamblea General de Trabajadores acordó el pasado 12 de enero una serie de medidas de protesta a poner en marcha si la Consejería de Cultura mantiene "su negativa a negociar", que iniciarán a partir de este 5 de febrero cerrando fechas con todos los partidos políticos para explicarles la situación de la SRECD.

Entre ellas, los sindicatos valorarán presentar en febrero o marzo una demanda judicial, en la que están estudiando las diferentes "irregularidades y faltas de cumplimiento de las normativas" que se deben aplicar en una empresa perteneciente al sector público autonómico; y convocar paros parciales por la mañana y por la tarde en marzo, así como una jornada de huelga en abril.

También la última semana de febrero y durante todo el mes de marzo realizarán concentraciones en el Parlamento de Cantabria, y en marzo llevarán a cabo un acto reivindicativo de donación de sangre.