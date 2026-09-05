La compañía aérea Emirates realizará entrevistas a tripulantes de cabina el 26 de septiembre en Santander

Archivo - Airbus Aa350-900 de Emirates. - AIRBUS - Archivo

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Emirates realizará entrevistas de trabajo a tripulantes de cabina el sábado 26 de septiembre en Santander.

En la red social X, Amigos de Parayas ha informado de que las entrevistas tendrán lugar en el Hotel NH Ciudad de Santander y comenzarán a las 9.00 horas.

Así, la página web Diario Azafata ha especificado que para acceder al puesto será imprescindible tener el Bachillerato; fluidez en inglés; una edad mínima de 21 años; una estatura mínima de 1,60; no tener tatuajes visibles; un estado de forma óptimo, y cumplir con los requisitos del visado de empleo de los Emiratos Árabes Unidos.