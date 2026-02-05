La compraventa de vivienda en Cantabria subió un 12,8% en 2025 y los precios un 12%, según los Registradores

Archivo - Viviendas que se venden. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/SANTANDER 5 Feb.

Cantabria registró el año pasado 10.394 compraventas de viviendas, un 12,8 por ciento más que en el año anterior, con un precio medio de 2.031 euros por metro cuadrado, un 12% más, crecimientos en ambos casos, por encima de la media nacional, según la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del Colegio de los Registradores del cuarto trimestre de 2025.

Casi el 27 por ciento de las compraventas registradas en Cantabria en 2025 fueron en Santander, donde el precio medio se situó en los 2.543 euros, un 10% más que el año anterior.

El incremento de las compraventas en Cantabria se situó 2,1 puntos por encima del experimentado a nivel nacional (+10,7%), aunque fue el séptimo menor por comunidades, y el precio también creció 2,5 puntos más que en el conjunto del país, convirtiéndose en el quinto mayor por comunidades autónomas.

En términos brutos, Cantabria es la sexta comunidad autónoma con un mayor precio de las viviendas registradas, por debajo del conjunto nacional (2.284 euros/m2).

Más del 81% de las 10.394 compraventas, fueron de vivienda usada, que crecieron un 8,3%, hasta las 8.454, frente a 1.940 nuevas, lo que supone un incremento del 37,3% más.

Del total de compraventas, más del 79% fueron de pisos y el resto de viviendas unifamiliares, si bien éstas crecieron un 1,56% interanual.

En cuanto al precio, el de la vivienda usada creció un 15%, hasta los 2.043 euros por metro cuadrado, mientras que la de la nueva bajó un 2,4%, hasta los 1.977 euros/m2.

DATOS CUARTO TRIMESTRE

De las casi 10.400 compraventas de viviendas contabilizadas en todo el año en la comunidad, 2.787 se produjeron en el cuarto trimestre del año, un 19,5% más que en el anterior, el mayor incremento trimestral por comunidades autónomas y muy por encima del producido en el conjunto de España (+2,2%).

Del total de compraventas del cuarto trimestre, 2.331 fueron de vivienda usada (+17,7%) y 456 nuevas (+29,9%), y un 2,96% fueron por parte de extranjeros, un 0,77% menos que en el periodo de julio a septiembre.

El precio declarado de las viviendas registradas en el periodo octubre-diciembre en la comunidad fue de 2.146 euros/m2, un 1,1% más que en tercer trimestre, crecimiento inferior al experimentado a nivel nacional (+2,2%).

El mayor incremento de precio, del 3,3% trimestral, se dio en la vivienda nueva, que llegó a los 2.258 euros/m2, mientras que en la usada aumentó un 0,6%, hasta los 2.124 euros/m2. Ambas subidas están por debajo de las registradas en el conjunto de España, donde han sido del 3,7% y del 1,8%, respectivamente.

HIPOTECAS

Según este mismo informe de los Registradores, en 2025 se constituyeron en Cantabria un total de 6.654 hipotecas, un 40,1% más que el año anterior, por importe de casi 137.000 euros (+15,5%).

De ellas, 1.788 se suscribieron en el último trimestre por un importe de unos 143.800 euros.

DATOS NACIONALES

En España, las compraventas de vivienda registraron en 2025 un ascenso del 10,7% en 2025 en tasa anual, superando las 705.000 operaciones, máximo desde 2008, mientras que el precio medio de la vivienda avanzó un 9,5%, hasta los 2.284 euros por metro cuadrado a lo largo del año.

Respecto al trimestre previo, el ascenso en el número de compraventas fue de un 2,2%, hasta las 178.270 operaciones entre octubre y diciembre, el segundo mayor resultado desde el tercer trimestre de 2007, mientras que el precio medio de la vivienda creció un 2,2% en el cuarto trimestre, por lo que cerró con 2.354 euros en diciembre.

Por tipo de vivienda, el número de compraventas de vivienda usada alcanzó el máximo de toda la serie histórica en el último trimestre del año, con 141.450 operaciones (+2,3%), y un acumulado de 556.091 transacciones a lo largo de 2025 (+10,1%), máximo desde 2006. En el caso de la vivienda nueva, se alcanzaron las 36.820 operaciones al cierre del año (+2%), con un acumulado de 149.266 compraventas a lo largo de 2025 (+13,3%).

En todas las comunidades se produjeron incrementos interanuales, con un especial dinamismo en la Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León, con tasas de crecimiento en torno del 18%.

Respecto a los precios medios por tipo de vivienda, la vivienda usada registró un ascensos trimestral del 1,8%, hasta los 2.317 euros por metro cuadrado al cierre del año, y la vivienda nueva se encareció un 3,7%, hasta los 2.500 euros por metro cuadrado, máximos históricos para ambos casos.

Por comunidades autónomas, los precios medios más elevados se han dado en la Comunidad de Madrid, con 4.241 euros por metro cuadrado; Islas Baleares, con 4.101 euros; País Vasco, 3.489 euros, y Cataluña, con 2.779 euros.

Por su parte, el índice de precios de la vivienda de ventas repetidas (IPVVR) --índice que mide la evolución de los precios analizando inmuebles vendidos al menos dos veces-- ha registrado un máximo histórico, con un crecimiento trimestral del 2,6%, lo que sitúa el precio un 29,3% por encima de los niveles máximos de 2007 y es un 110,4% superior al dato de 2014.

En el informe elaborado por el Colegio de Registradores se recoge que el incremento de los precios, con avances de dos dígitos durante los seis últimos trimestres, no está provocando una corrección en el mercado desde el punto de vista de la demanda, manteniéndose elevados niveles de actividad en compraventas, pero "genera dudas acerca de su mantenimiento a medio y largo plazo".

"La demanda no es insensible al precio", avisan los registradores, que apuntan que la situación "no es sostenible indefinidamente", en la medida que el incremento de los precios, en un momento dado, provocará una reducción de la actividad inmobiliaria.

El número de hipotecas sobre vivienda constituida en el cuarto trimestre ha sido de 132.385, con un incremento trimestral del 7,2%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, suponen una proporción del 74,3%. En el acumulado anual se han contabilizado 498.500 hipotecas, un 14,5% más que en el año 2024.

En total, 14 comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, y 16 de ellas avances anuales: las mayores cuantías fueron en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado el undécimo incremento trimestral consecutivo (2%), alcanzando un importe medio de 1.763 euros por metro cuadrado. El incremento interanual ha sido del 13,9%, hasta un importe medio de 1.691 euros en 2025.

Los registradores también han indicado que los indicadores de accesibilidad han registrado un nuevo deterioro durante el último trimestre del año, y el porcentaje de la cuota hipotecaria mensual respecto al coste salarial se ha situado en el 33,8%, con un ascenso trimestral de 0,22.

Por su lado, el porcentaje de compras de vivienda por parte de extranjeros ha sido del 13,5%, hasta las 24.200 compras: de ellas, el 57,3% ha sido realizadas por ciudadanos de la Unión Europea, y el 18% de otros países europeos.

Por comunidades autónomas, sin embargo, esta proporción varía significativamente, alcanzándose los mayores porcentajes en Islas Baleares (31,47%), Comunidad Valenciana (27,17%), Canarias (23,12%) y Región de Murcia (20,74%).