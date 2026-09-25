La compraventa de viviendas en Cantabria cae un 10,2% en julio

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Cantabria en julio ha caído un 10,2% respecto al mismo mes del año anterior, el doble que la media nacional (-5,11%), hasta un total de 693 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 11,31 puntos más, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Cantabria, 653 se realizaron sobre viviendas libres y 40 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 154 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 539 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 1.151 operaciones sobre viviendas. Además de las 693 compraventas, 234 fueron herencias y 25 donaciones.

En total, se transmitieron en Cantabria 2.222 fincas urbanas a través de 1.287 compraventas, 485 herencias, 50 donaciones y 400 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 647 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 323 herencias, 213 compraventas, 15 donaciones, una permuta y 95 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre.

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.607 operaciones, un 4,4% menos que en julio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se desplomó un 14,4%, hasta un total de 3.810 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas aumentó un 3,6% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+3,5%) como las compraventas de viviendas nuevas (+4,1%).

En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3%, con caídas del 2,6% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,1% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...