COMVEGA sorteará cuatro vales de 500 euros entre los clientes de cerca de 80 comercios de Torrelavega

Presentación de la campaña 'Tus compras... En Torrelavega' - COERCAN

TORRELAVEGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torrelavega (COMVEGA) ha presentado una nueva edición de su campaña de dinamización comercial 'Tus compras... en Torrelavega', mediante la que sorteará cuatro vales de 500 euro entre los consumidores que realicen sus compras en los cerca de 80 establecimientos asociados participantes entre el 19 de mayo y el 2 de junio.

Los clientes recibirán gratuitamente una papeleta por cada tramo de compra superior a cinco euros, hasta un máximo de cinco papeletas, y deberán depositarlas en el propio comercio una vez cumplimentadas.

Esta campaña, gratuita para los establecimientos asociados, cuenta con la colaboración con la Consejería de Comercio del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega, la Cámara de Comercio de Torrelavega y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN).

En la presentación de la iniciativa han estado presentes este martes el director general de Comercio y Consumo, Rosendo Ruiz; el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón; el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y el presidente de la Comisión de Comercio de esta entidad, Carlos Augusto Carrasco y Rodolfo del Barrio, respectivamente; y los miembros de la Junta Directiva de COMVEGA Fidel González y Marta Saiz.

El sorteo de los vales se realizará el 3 de junio entre todas las papeletas recibidas, que deberán estar correctamente rellenadas y selladas por el establecimiento en el que se realizó la compra.

Los cuatro ganadores recibirán el día 6 de junio su vale regalo por valor de 500 euros, que deberán gastar en ese mismo día en tres establecimientos participantes en la campaña. La condición es hacer un gasto mínimo de 200 euros en el establecimiento dónde se selló la papeleta ganadora y un gasto mínimo de 100 euros en los otros dos.

El objetivo de esta campaña es poner en valor la "excelente" oferta comercial de Torrelavega, fidelizar a los clientes de los establecimientos y darles a conocer ante un nuevo público, según ha trasladado COMVEGA.