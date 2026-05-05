Concedidas ayudas por casi 622.000 euros a 16 proyectos para dinamizar Liébana

Archivo - Liébana - PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria de ayudas del programa LEADER permitirá movilizar casi 622.000 euros para el desarrollo de 16 proyectos para dinamizar la comarca de Liébana.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha asistido este martes a la firma de los contratos correspondientes a esta nueva convocatoria.

Los proyectos beneficiarios de las ayudas están promovidos tanto por emprendedores privados como por entidades locales y abarcan "sectores estratégicos para Liébana", como el turismo sostenible, la innovación empresarial, la creación de nuevas actividades económicas y la mejora de servicios e infraestructuras municipales, ha informado el Gobierno regional.

Así servirán para la creación de empresas de cosmética natural, turismo activo o restauración y para actuaciones públicas, como la mejora de infraestructuras eléctricas, equipamiento de edificios municipales o la adquisición de maquinaria.

ACTUACIONES CONCRETAS

Entre las actuaciones respaldadas, destacan la creación del espacio de naturaleza y yoga en Pesaguero; la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio vinculadas a la cosmética natural elaborada a partir de productos de la colmena en Cabezón de Liébana y Vega de Liébana; el impulso al enoturismo sostenible en la comarca; nuevas iniciativas de consultoría tecnológica e inteligencia artificial en Tresviso, así como inversiones destinadas a mejorar la competitividad de empresas ganaderas, de jardinería, fontanería, obra civil y hostelería.

Asimismo, la convocatoria contempla actuaciones de carácter público orientadas a mejorar equipamientos e infraestructuras municipales, como la adquisición de maquinaria para el Ayuntamiento de Cabezón de Liébana, la mejora de la infraestructura eléctrica en Tresviso o el equipamiento del edificio de usos múltiples en Tama.

La ayuda pública concedida, un total de 621.613,12 euros, está distribuida entre la financiación del FEADER (75.259,56 euros); una aportación autonómica cofinanciada (18.814,89 euros), y una contribución de financiación autonómica adicional (527.538,67 euros), con fondos procedentes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el programa comunitario FEADER y las administraciones central y local.

Para la consejera Susinos, la firma de estos contratos refleja la "impronta transformadora" que la estrategia Leader está dejando en Liébana, "una apuesta decidida por fijar población, generar empleo, favorecer el emprendimiento y reforzar la calidad de vida en el medio rural a través de proyectos innovadores, sostenibles y conectados con la identidad del territorio".

En este sentido, ha subrayado que "cada proyecto respaldado supone una oportunidad real para seguir construyendo una Liébana con más actividad económica, más servicios y más futuro, demostrando que el medio rural tiene capacidad para liderar iniciativas punteras sin perder su esencia".

Finalmente, ha celebrado la relación institucional entre el Gobierno de Cantabria y el Grupo de Acción Local (GAL) Liébana como "herramienta clave para canalizar recursos hacia proyectos con impacto directo en la comarca".

Así, ha puesto en valor el papel de los grupos de acción local como motores de desarrollo económico y cohesión territorial.

Por su parte, el presidente del GAL Liébana y alcalde de Cillorigo de Liébana, Jesús María Cuevas, ha destacado el elevado número de proyectos que fomentarán el desarrollo socioeconómico de la comarca y ha agradecido el apoyo mostrado por la Consejería con proyectos que "reflejan el dinamismo del territorio y el compromiso de emprendedores, empresas y administraciones locales en el desarrollo sostenible de la comarca".

Cuevas ha explicado que estos proyectos, que abarcan actuaciones en todos los municipios de la comarca de Liébana, se suman a los expedientes aprobados por el GAL Liébana en agosto de 2025, por casi 480.000 euros y en diciembre de ese mismo año por otros 248.000.

Así, se trata de una serie de actuaciones que en su conjunto elevan el total de ayudas concedidas en el marco de la intervención LEADER 2023-2027 a más de 1,25 millones de euros, a los que se suman los gastos de funcionamiento asociados a la gestión del Programa.

También han asistido, entre otros, la directora general de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Carmen Fernández, y los alcaldes de Potes, Francisco Javier Gómez; de Vega de Liébana, Gregorio Alonso, de Pesaguero, Enrique Sabarís, de Camaleño, Oscar Casares, y de Cabezón de Liébana, Jesús Fuente, así como el teniente alcalde de Tresviso, Oscar Clemente.