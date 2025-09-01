El concejal castreño Pablo Antuñano relevará a Casares en el Congreso el 9 de septiembre

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Castro Urdiales Pablo Antuñano (PSOE) tomará posesión como diputado en el Congreso el próximo 9 de septiembre en sustitución de Pedro Casares, que en julio fue designado delegado del Gobierno en Cantabria, puesto al que accedió en agosto.

El edil, número tres en la lista de los socialistas cántabros a la Cámara Baja, accederá a su escaño la semana que viene, según han informado fuentes socialistas, y una vez reiniciados los plenos y la actividad en la misma.

Además, compatibilizará su nueva responsabilidad en Madrid con la que viene desempañando en el Ayuntamiento castreño, que ha reorganizado las áreas de gobierno, aunque no percibirá remuneración por las funciones municipales, tal y como comunicó el Consistorio.

Así, Antuñano pasará a asumir el área de Industria y Régimen Interior, en tanto que cederá Hacienda y Contratación a la concejala Alba Muro, que sumará ambas competencias a las suyas actuales de Hostelería y Comercio. Asimismo, la edil Dely Vélez también ampliará sus responsabilidades al incorporar la cartera de Mercado a las que venía desempeñando.