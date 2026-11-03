El concejal del PP en Ruesga niega haber agredido a Casares

El concejal del PP en Ruesga y alcalde pedáneo de Matienzo, David Setién. - PP

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en Ruesga y alcalde pedáneo de Matienzo, David Setién, ha negado "de forma absoluta" haber agredido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el pasado domingo en Arredondo.

En un comunicado, Setién ha cuestionado las declaraciones realizadas esta mañana por Casares ante los medios de comunicación, en las que aseguraba haber recibido "una bofetada".

El edil 'popular' ha afirmado que desconoce el contenido de la denuncia que, según ha informado la Delegación, Casares ha presentado este lunes ante la Guardia Civil, pero considera "sorprendente" que se haya interpuesto "prácticamente dos días después de los hechos".

Asimismo, ha subrayado que, "de ser cierta la supuesta agresión", debería haberse producido la identificación y detención inmediata del presunto autor, así como su puesta a disposición judicial.

Por otra parte, Setién ha relacionado la denuncia con el conocimiento por parte de Casares de su nombramiento como alcalde pedáneo de Matienzo "en representación de un partido político distinto" al suyo.

Por último, ha señalado que los hechos habrían ocurrido en un espacio público y ante la presencia de varias personas que, a su juicio, podrán esclarecer lo sucedido.

En este sentido, ha considerado que se está realizando una "torticera utilización política" de unos acontecimientos que, según su versión, no tienen "cabida alguna en el ámbito jurídico penal".