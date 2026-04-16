El concierto de Dire Straits Legacy en Santander será su única fecha en España en 2026 - ESCENARIO SANTANDER

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Dire Straits Legacy en Escenario Santander, que tendrá lugar el 2 de mayo, será la única fecha de la banda en España en 2026, según ha informado Comunicación El Silencio.

El grupo está integrado por músicos que formaron parte de Dire Straits en distintas etapas: Alan Clark (teclados), Mel Collins (saxo), Phil Palmer (guitarra) y Danny Cummings (percusión), entre otros.

Fundados en 1977 por Mark Knopfler, Dire Straits revolucionaron la escena musical con su estilo y la voz y guitarra de Knopfler.

Con discos como 'Brothers in Arms' (1985), vendió más de 120 millones de copias en todo el mundo y firmó temas como 'Sultans of Swing', 'Money for Nothing' y 'Walk of Life'.

Tras su disolución en los años 90 y la negativa de Knopfler a revivir la formación, surgió Dire Straits Legacy, que reúne a músicos originales de la banda con el objetivo de mantener viva su música.

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