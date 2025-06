La conciliación para la negociación del convenio del metal acaba sin acuerdo

Pymetal opina que "no hay realmente una voluntad sindical de acercar posiciones"

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo acto de conciliación que se ha celebrado este lunes en Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (Orecla) respecto a la negociación del convenio colectivo del metal ha finalizado sin avenencia tras más de cinco horas de reunión.

Así lo ha anunciado en un comunicado Pymetal, que ha censurado que "no hay realmente una voluntad sindical de acercar posiciones".

Según ha indicado, ha reiterado las ofertas de las que ya informó en comunicaciones anteriores, con "ligeras modificaciones" al alza, mientras la representación sindical ha llegado a aceptar una rebaja en su pretensión para 2025 (del IPC +1 al IPC +0,5), pero ha incrementando su petición del IPC+1 al IPC+1,1 para los tres años subsiguientes.

Además, adicionalmente, continúa reivindicando un incremento de la gratificación especial de vacaciones vía inclusión del plus de convenio en la base de cálculo, incremento del 25 al 30% en el plus de nocturnidad, complementar la IT en enfermedad profesional, incremento de la cuantía en póliza de accidentes, viajes y dietas, etcétera, ha informado la patronal.

En consecuencia, a juicio de Pymetal, "no hay realmente una voluntad sindical de acercar posiciones ya que la estrategia sindical se centra en dar por conseguido lo que de las sucesivas propuestas de la patronal les interesa y mantener íntegras el resto de sus reivindicaciones (incluidos incrementos salariales absolutamente desproporcionados si lo comparamos con el IPC actual - 1,9% en mayo)".

"Pese a que se les ha indicado que la oferta de la patronal debe ser considerada íntegramente para firma de convenio (salarios y resto de condiciones laborales), la bancada sindical mantiene sus reivindicaciones", por lo que la reunión ha finalizado sin acuerdo y los paros programados para esta semana (mañana martes, día 3 y el jueves, día 5) se mantienen.