Concluyen las obras de refuerzo de la seguridad en los 16 túneles de las carreteras del Estado en Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en el Centro de Control de Túneles de Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

CAMARGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de refuerzo de la seguridad en los 16 túneles de las carreteras del Estado en Cantabria ya han concluido y se recepcionarán este viernes, 8 de mayo, tras una inversión de 56,68 millones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España financiada íntegramente con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante una visita al Centro de Control de Túneles en la comunidad, ubicado junto a la S-30 en Camargo.

Acompañado del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez, el delegado del Gobierno ha agradecido "la paciencia y comprensión" de cántabros y visitantes ante las "molestias" que han generado estos trabajos y que han obligado a realizar desvíos en el tráfico "en algunas ocasiones" por carreteras secundarias o por retenciones por poder disponer de un solo carril.

Los trabajos se han desglosado en tres proyectos. La primera obra ha incluido los túneles de Caviedes, Hoz y Torrelavega en la A-8, Gibaja y Limpias en la carretera N-629, y ha contado con una inversión global de 14,39 millones; la segunda ha contemplado la adecuación de los de Astillero, La Marga y Maliaño en la S-10, La Albericia en la S-20 y La Morcilla en la S-30, que suman una inversión global de 4,79 millones, y la tercera ha incluido actuaciones de adecuación en los de la A-67 denominados Riocorvo, Gedo, Pedredo, Somaconcha y Lantueno, y además en el de Las Caldas, en la carretera N-611. La inversión en esta última obra ha ascendido a 37,5 millones de euros.

El delegado del Gobierno ha destacado que estas actuaciones "representan un antes y un después en las principales carreteras de Cantabria".

Además, ha indicado que se han incorporado mejoras sobre los proyectos iniciales para instalar iluminación LED en estas infraestructuras viarias.

En estos túneles, que suman 21 kilómetros, se ha renovado todo el firme, se han reforzado los sistemas antiincendios, se han mejorado los sistemas de ventilación y control ambiental, se han implantado sistemas avanzados de seguridad y comunicaciones, así como mejorado los sistemas eléctricos y de control, entre otros trabajos.

63 MILLONES DE FONDOS EUROPEOS EN CARRETERAS

Casares ha indicado que el Ministerio ha invertido 63 millones de fondos europeos en Cantabria en cuatro años solo en mejoras de la Red de Carreteras del Estado.

Además de los 56,68 millones invertidos en estos 16 túneles, completan esos 63 las obras de humanización de las travesías de las nacionales en Colindres y Pámanes (Liérganes); el firme sostenible de la N- 634 en Ontón (Castro Urdiales) y dos contratos de vigilancia de túneles que también han sido financiados con fondos europeos.

"Todo esto contribuye a tener una red viaria más segura, resiliente y sostenible, en línea con los objetivos europeos, y demuestra una vez más el compromiso firme e inequívoco del Ministerio de Transportes y el Gobierno de España con la mejora de las infraestructuras en Cantabria", ha concluido.

21 KM