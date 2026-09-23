Concluyen las obras de rehabilitación de la Casa de la Flora y la de Invitados del Palacio de Albaicín de Noja

Visita de las autoridades a las obras de rehabilitación de los edificios de los jardines del Palacio de Albaicín - GOBIERNO DE CANTABRIA

NOJA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Noja han finalizado las obras de rehabilitación de la Casa de la Flora y la Casa de Invitados ubicadas en el jardín del Palacio de Albaicín de Noja, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), y que ha supuesto una inversión superior a los 1,2 millones de euros.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa, Mireia Maza, han visitado este miércoles las instalaciones.

Martínez Abad ha destacado el trabajo conjunto que realizan el Ejecutivo y el Consistorio que ha sido "imprescindible para ejecutar al cien por cien los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística de este municipio".

Al respecto, ha agradecido la labor de la Dirección General de Turismo y del propio Ayuntamiento, que ha conseguido que todas las actuaciones contempladas en el mismo "ya estén finalizadas".

En este sentido, la alcaldesa ha coincidido en valorar esta colaboración y ha destacado la recuperación de estos dos inmuebles, que servirán para acoger distintas actividades culturales, sociales y festivas que "ayuden a dinamizar la vida de los vecinos de Noja en unos espacios adecuados y totalmente accesibles".

Además, ha hecho hincapié en la "rapidez" con la que se han acometido estas obras "ya que el plazo de ejecución ha sido de seis meses".

LA OBRA

Este proyecto ha contemplado la restauración de fachadas y cubiertas, la rehabilitación integral de los espacios interiores y la renovación de las instalaciones de electricidad, climatización, calefacción y saneamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia, funcionalidad y conservación de ambos inmuebles.

En concreto, en la Casa de Flora se han eliminado los elementos añadidos con posterioridad, como las estructuras anexas de baños que no respetaban la estética propia de un BIC, y se han abierto nuevos aseos adaptados a la normativa vigente en materia de patrimonio protegido.

Asimismo, se han recuperado los patios originales, suprimido tabiques interiores para generar un espacio más diáfano y versátil y garantizar además la accesibilidad universal. También se ha renovado la cubierta, parte de la cual sufrió desprendimientos años atrás.

Por su parte, en la Casa de Invitados se ha reforzado la estructura de la cubierta y se han subsanado los problemas estructurales detectados, con lo que se ha asegurado la estabilidad y durabilidad del conjunto.

Además, en ambos edificios se han ejecutado una red horizontal de saneamiento y su acometida al sistema público municipal; así como se ha aplicado un tratamiento contra las termitas y dotado de sistemas de climatización y de calefacción, nuevas instalaciones de electricidad, voz y datos y contraincendios para poder albergar actividades formativas.

Por otra parte, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística se ha impulsado la campaña de promoción, con lo que se ha reforzado la difusión del destino y la valorización de sus recursos.

Según ha destacado el Gobierno, el Plan ha permitido avanzar "de forma decisiva" en la mejora integral del municipio, "consolidando actuaciones que han tenido un impacto directo en la calidad del espacio urbano, la movilidad sostenible, la eficiencia de los servicios públicos, la digitalización de la gestión turística y la puesta en valor de los recursos patrimoniales, culturales y naturales de Noja".