El I Concurso Internacional de vídeo mapping 'Ciudad de Santander' repartirá 5.000 euros en premios

Fachada de la iglesia de la Anunciación de Santander - TURISMO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana las bases reguladoras y la convocatoria del I Concurso Internacional de vídeo mapping 'Ciudad de Santander', que otorgará al vencedor un premio dotado con 4.000 euros, además de un accésit de 1.000 euros.

Se trata de una iniciativa diseñada para fomentar la creación artística contemporánea, impulsar la innovación audiovisual y poner en valor el patrimonio urbano de la capital cántabra mediante el lenguaje del video mapping.

Los participantes deberán presentar propuestas originales e inéditas concebidas específicamente para su proyección sobre la fachada de la Iglesia de la Anunciación, con temática libre y una duración de tres minutos.

El certamen está dirigido a profesionales, empresas, asociaciones y estudiantes vinculados a disciplinas como la animación, las artes digitales, el diseño gráfico o los videojuegos, sin limitaciones de nacionalidad o lugar de residencia.

El plazo para presentar las candidaturas se abrirá al día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y permanecerá abierto durante quince días hábiles.

Un comité de selección elegirá un máximo de seis propuestas finalistas, que serán proyectadas públicamente el próximo 3 de octubre.

Así lo ha dado a conocer en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha destacado que esta convocatoria supone "una nueva apuesta" por acercar a Santander las nuevas formas de creación artística y convertir los espacios patrimoniales "en escenarios vivos para la cultura".

"Queremos situar a Santander en el mapa de los grandes eventos de arte digital, atraer talento nacional e internacional y ofrecer a la ciudadanía una propuesta cultural novedosa, abierta y de gran impacto visual", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que este concurso refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una programación cultural "diversa y de calidad", capaz de combinar la creatividad contemporánea con la puesta en valor del patrimonio histórico, generando además nuevas oportunidades para los creadores audiovisuales.

"Santander incorpora a su programación cultural un certamen de carácter internacional que aspira a consolidarse como una cita de referencia dentro del ámbito del vídeo mapping y las artes digitales", ha concluido la edil.