El I Concurso de Puzzles 'El Astillero' reunirá el 14 de marzo a participantes de más de 10 provincias - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El I Concurso de Puzzles 'El Astillero', que se celebrará el 14 de marzo en la carpa del Parque de La Cantábrica, reunirá a participantes procedentes de más de diez provincias.

En concreto, hay más de 50 personas inscritas de Cantabria, País Vasco, Asturias, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja, entre otras comunidades. Asimismo, se han reservado plazas para empadronados en Astillero, con el fin de garantizar la presencia y participación de los vecinos.

El concejal de Participación Ciudadana, Alumbrado, Dinamización y Vivienda, Rubén González, y los representantes de la Asociación Española de Puzzles (AEPUZZ), Henar Arguiñarena y Juan Luis Pérez, han presentado este martes la iniciativa en una rueda de prensa.

El edil ha subrayado que esta iniciativa busca promover la participación ciudadana y sitúa Astillero "en el circuito nacional de competiciones de este nivel". También ha destacado que el municipio "es capaz de acoger eventos que atraen visitantes y proyectan una imagen activa y dinámica del pueblo".

Por su parte, Arguiñarena ha agradecido la implicación municipal y ha puesto en valor la respuesta obtenida hasta el momento.

EL CONCURSO

El concurso se desarrollará en cuatro categorías: individual, infantil B, infantil C y parejas. La modalidad individual, dirigida a mayores de 14 años, consistirá en el montaje de un puzzle de 500 piezas con un tiempo máximo de dos horas y media.

Mientras tanto, las categorías infantiles contarán con puzzles de 200 y 300 piezas respectivamente y la categoría de parejas -abierta tanto a adultos como a menores acompañados- se celebrará en horario de tarde con un puzzle de 500 piezas.

Todos los participantes recibirán el puzzle oficial del concurso como obsequio y, al término de la jornada, se procederá a la entrega de premios.

En la categoría individual se reconocerá a los tres primeros clasificados y al mejor participante local. En las infantiles se entregarán trofeos y puzzles de distintas dimensiones a los tres primeros puestos, mientras que en la de parejas se premiará a las tres primeras clasificadas y a la mejor de El Astillero.

Esta actividad contribuirá a dinamizar el Parque de La Cantábrica y a generar actividad en el municipio durante el periodo festivo de San José.

"Astillero demuestra una vez más que puede organizar eventos de calidad que atraen visitantes. Este concurso es un ejemplo de cómo la colaboración entre asociaciones y administración pública genera oportunidades para todos", ha concluido el concejal.

Toda la información y las inscripciones están disponibles en el siguiente enlace: https://aepuzz.es/i-concurso-de-puzzles-el-astillero