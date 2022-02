Conde (CEOE), contrario a la subida del SMI: "Es un tema más complejo que tomar una decisión para todos igual"

Considera también que "no es el momento"

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde, considera que "no es el momento" de abordar una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 1.000 euros, y advierte que se trata de un tema "mucho más complejo que tomar una decisión para todos igual". "Las decisiones para todos igual, no tienen sentido", ha aseverado.

Así se ha pronunciado este martes Conde al ser cuestionado por los medios de comunicación por la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales, 35 euros por encima de la cantidad actual (965 euros mensuales por catorce pagas), con efectos desde el 1 de enero.

Conde ha advertido que se trata de un asunto que no es un "problema uniforme" sino "mucho más complejo" y que afecta a sectores de la economía que son diferentes. "No es lo mismo el sector tecnológico que un sector agroalimentario. No es lo mismo el norte de España que el sur de España. El problema no es tan fácil como decir el miércoles tengo todas las soluciones encima de la mesa y tomamos una decisión. Por eso los empresarios no estamos de acuerdo"