Conduce sin carné e intenta intercambiarse con la copiloto en un control en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha sorprendido a un conductor sin carné cuando intentaba cambiarse de posición con la copiloto para evitar ser 'pillado' en un control.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del martes en la Avenida Virgen del Mar, durante un dispositivo preventivo de la Policía.

Los agentes vieron que el coche paró unos metros antes del control y observaron la maniobra de intento de cambio de la posición de conductor que estaban realizando las dos personas que viajaban en él.

Los policías identificaron a ambas personas: un hombre de 32 años que iba en el puesto del conductor y una mujer de 33 que iba de pasajera.

Esta última explicó a los agentes que era la propietaria del vehículo y reconoció que conocía que el conductor carecía de carné.

Ante dicha situación, los agentes instruyeron diligencias judiciales por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno contra el conductor, en calidad de investigado no detenido, por conducir sin haber obtenido nunca el permiso, y otro contra la pasajera, también en calidad de investigada no detenida, por ser la cooperadora necesaria del supuesto delito.