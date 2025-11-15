Conduce de madrugada sin carné, con las luces apagadas y hablando por teléfono y da en más del triple

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander.-ARCHIVO - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un conductor de 34 años que esta madrugada conducía por la Avenida Camarreal sin carné, con las luces apagadas y hablando por teléfono, a lo que se une que superó en más del triple la tasa permitida de alcohol.

Según ha informado el Cuerpo, los hechos tuvieron lugar a las 5.35 horas cuando los agentes solicitaron al implicado la documentación del turismo al que habían visto circular por la misma calle de manera irregular, con las luces apagadas y hablando por teléfono.

Una vez identificado, comprobaron que le constaba en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción, dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander.

Asimismo, se le solicitó la realización de la prueba de alcoholemia, que resultó positiva en más del triple.

Por ello, los policías han instruido las preceptivas diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir teniendo en vigor una suspensión temporal del permiso de conducir y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Por otra parte, los agentes también investigan a una chica de 19 años y a su padre de 49, que fueron sorprendidos cuando la hija conducía pasada la medianoche sin el carné de conducir. Ambos reconocieron que la joven está sacándose el carné y que estaba practicando.

Igualmente, se investiga a un motorista de 56 años por superar en más del doble la tasa de alcohol.