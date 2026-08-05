Un conductor de 24 años circula sin carné, huye de la Policía e impacta con una acera en Santander

Agente de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un conductor de 24 años que circulaba sin carné y que tras ser interceptado por los agentes protagonizó una persecución por varias calles de la ciudad en las que hizo caso omiso a sus órdenes y a los dispositivos de luces y sonidos que activaron para que detuviera su marcha. Finalmente, el turismo impactó contra una acera.

El suceso se produjo a las 23.00 horas del martes en la calle Torremar, donde los efectivos solicitaron la documentación al automovilista. Una vez identificado, comprobaron que le constaba en vigor una pérdida de vigencia del permiso de conducción por pérdida total de puntos, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Vizcaya.

Así, instruyeron diligencias judiciales contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir sin carné. El vehículo fue retirado al depósito municipal de Ojaiz.