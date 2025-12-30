Un conductor de 55 años da positivo en cocaína tras salirse de la vía en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha dado positivo en cocaína tras salirse de la vía el turismo que conducía en la calle Emilio Díaz Caneja de Santander y provocar daños materiales.

El accidente tuvo lugar a las 23.45 horas del lunes y los agentes de Atestados de la Policía Local personados en el lugar le realizaron la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes, que resultó positiva en cocaína.

Así, instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, como investigado no detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.

MÁS POSITIVOS EN DROGAS Y ALCOHOL

Además, otros tres conductores han dado positivo en drogas: uno de 37 años a las 19.25 horas del lunes en la calle Atilano Rodriguez (cocaína y THC), otro de 22 a la 1.30 horas de este martes en Leopoldo Alas (THC), y el tercero de 20 años a las cinco de la mañana en la calle Castilla (THC).

En esta última vía y a las 5.25 horas, otro conductor de 20 años ha dado positivo en alcohol, al igual que le ha ocurrido a una conductora de 22 años a las 7.45 horas en Vargas.

MOTORISTA HERIDO

Por lo demás, un motorista de 39 años resultó herido el lunes a las 15.25 horas tras caer al suelo en la Avenida Marqués de la Hermida. Fue atendido y trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital Valdecilla.