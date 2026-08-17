Un conductor cuadruplica la tasa de alcohol tras golpear a otro coche y huir del lugar en Santander

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un conductor de 62 años por cuadriplicar la tasa de alcoholemia. Fue interceptado por los agentes tras recibir el aviso de que había golpeado a un turismo estacionado y ausentarse del lugar.

El suceso ocurrió a las doce y media noche del domingo en la calle Clara Campoamor de la ciudad y los policías locales fueron requeridos por efectivos de la Policía Nacional.

Tras pracicarle la prueba, en la que superó en más del cuádruple la tasa permitida, instruyeron diligencias judiciales contra él en calidad de investigado no detenida por un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Una grúa retiró el vehículo al depósito de Ojaiz.

Y lo mismo ocurrió a un hombre de 64 años que el sábado a las 22.50 horas circulaba con una bicicleta eléctrica por la calle Floranes en dirección a José Hierro sin dar pedales.

Una vez identificado, los efectivos compboraron que carecía del permiso necesario para conducir este vehículo, pues superaba la potencia máxima y la velocidad de 25 kilómetros por hora. Así, instruyeron diligencias por conducir sin haber obtenido el carné.

Ese mismo día, poco después, a las 23.30 horas y en la calle Los Castros, los policías solicitaron la documentación al conductor de un turismo, un hombre de 30 años, que acababa de ser interceptado por una infracción contra las normas de conducción y del que comprobaron que carecía del carné. Además de instruir diligencias contra él como investigado, dio positivo en la prueba de la alcoholemia, por lo que también incoaron expediente administrativo.

Y a las 23.10 horas del domingo en la calle Castilla una mujer de 44 años triplicó la tasa de alcohol tras observar los policías que circulaba por estas vía de forma irregular. También se instruyeron diligencias para el Juzgado, como investigada no detenida por un supuesto delito contra la seguridad vial, y se retiró el turismo al depósito municipal.