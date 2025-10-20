Un conductor que cuadruplicaba la alcoholemia choca contra dos paneles de una glorieta en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha investigado al conductor de 55 años de un turismo que superaba en más del cuádruple la tasa de alcohol permitida y que chocó contra dos paneles de una glorieta.

Los hechos sucedieron sobre las 19.50 horas de este domingo en la avenida Cantabria confluencia con la calle Ernest Lluch, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra dos paneles direccionales situados en la isleta anterior a la glorieta, ocasionándose daños materiales.

Los agentes realizaron la prueba de la alcoholemia al conductor, que cuadruplicaba la tasa permitida de alcohol, por lo que instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

SIN CARNÉ Y TRIPLICANDO LA ALCOHOLEMIA

Por otra parte, la Policía de Santander ha investigado a un conductor de un turismo, de 42 años, por no tener carné y triplicar la tasa de alcohol.

El hombre fue sorprendido sobre las 01,15 horas del domingo en un control en la calle Macías Picavea. Le solicitaron realizar la prueba de alcoholemia que resultó positiva, al superar en más del triple la tasa permitida.

Además, en la intervención comprobaron que le constaba ya cumplida una pérdida de vigencia del permiso de conducir por pérdida total de puntos, que no había recuperado.

Por ello se instruyeron diligencias judiciales contra el hombre, en calidad de investigado no detenido, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

ATROPELLADO UN NIÑO DE CINCO AÑOS

En otro orden, sobre las 20.00 horas del sábado, en la calle José Hierro, un turismo atropelló dentro de paso de peatones a un niño de cinco años, que resultó herido. Fue auxiliado por la Policía de Santander y atendido por la dotación de una ambulancia del 061, que lo trasladó al Hospital de Valdecilla para ser asistido por personal facultativo.