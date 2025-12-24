El conductor de un patinete da positivo en alcohol tras una infracción de tráfico en Guevara

Archivo - Patinete eléctrico - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

SANTANDER 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un patinete eléctrico de 32 años ha dado positivo en la prueba de la alcoholemia que le practicaron esta pasada madrugada agentes de la Policía Local de Santander.

Fue interceptado a la 1.30 horas en la calle Guevara tras ser interceptado por una infracción de las normas de circulación. Los efectivos incoaron expediente administrativo al implicado.

Media hora antes y en la misa vía, los policías realizaron la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes al conductor de un turismo de 37 años que también acababa de incumplir las normas de tráfico. Resultó igualmente positiva, en anfetaminas, e incoaron el correspondiente expediente.

Durante la actuación, le incautaron trozos de una sustancia, supuestamente mefredona, e instruyeron el acta de intervención-denuncia. Una grúa retiró el vehículo al depósito de Ojaiz, ha informado la Policía.