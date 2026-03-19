Un conductor sin puntos y positivo en cocaína intenta cambiar el puesto a la copiloto tras saltarse un semáforo

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SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un conductor que intentó cambiar el puesto con la copiloto al ser sorprendido tras saltarse un semáforo en rojo. El hombre había perdido los puntos del carné y dio positivo en cocaína.

Los hechos sucedieron este miércoles, sobre las 15.50 horas en la avenida de la Constitución, cuando los agentes interceptaron y pideron la documentación al conductor de un turismo, de 57 años, porque se había saltado un semáforo en rojo de la calle Emilio Díaz Caneja.

Tras intentar cambiarse en el puesto de conductor con la pasajera que viajaba en el vehículo, el hombre fue identificado y se comprobó que había perdido la vigencia del permiso de conducir por carecer de puntos, por lo que se instruyeron diligencias contra él, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Además, en la intervención los agentes le solicitaron realizar la prueba de estupefacientes, que dio positivo en cocaína, por lo que incoaron expediente administrativo.

Asimismo, el vehículo fue denunciado administrativamente por no tener el seguro obligatorio en vigor y por tener la ITV caducada.